Ninguém acerta as seis dezenas e Mega-Sena acumula em R$ 86 milhões

Com prêmio de R$ 60 milhões, nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.739 da Mega-Sena realizado nesta quinta-feira (20). Os números sorteados foram: 19 – 25 – 37 – 45 – 47 – 53. O valor acumulou para R$ 86 milhões. O próximo sorteio será neste sábado (22).



Segundo a Caixa Econômica Federal, 79 apostas acertaram a quina, com prêmio de R$ 40.920,93. Já os 4.990 acertadores de quatro dezenas vão receber R$ 925,49 cada.



Para concorrer, os apostadores podem registrar seus jogos até uma hora antes do sorteio, às 19h, em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa, pelo site ou aplicativo do banco. O bilhete simples, com seis números marcados, custa R$ 5.



Para os jogos feitos pelo site da Caixa, o valor mínimo para apostar na Mega-Sena é de R$ 30, seja para uma única aposta ou mais. Para fazer uma aposta maior, com sete números, o preço sobe para R$ 31,50, segundo a Caixa.



Outra opção para atingir o preço mínimo é fazer sete apostas simples, que juntas têm o mesmo valor, R$ 31,50.