Ninguém acerta as seis dezenas e prêmio da Mega-Sena vai a R$ 9,5 milhões

A Caixa Econômica Federal realizou nesta quinta-feira (29) o sorteio do concurso 2.768 da Mega-Sena, com um prêmio de R$ 5.865.639,48. As dezenas sorteadas foram: 02, 18, 32, 28, 33, 12. Nenhuma aposta acertou os seis números, deixando o prêmio acumulado em R$ 9,5 milhões para o próximo sorteio, que ocorre já neste sábado. Sem ganhadores do prêmio principal, 36 apostas vão ganhar R$ 46.680,86 com a quina, enquanto outras 3.474 vão levar R$ 691,05 pela quadra.



Os sorteios acontecem sempre às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, e contam com transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição.



O palpite mínimo custa R$ 5. Além desse modelo de aposta, com seis números selecionados, que paga o prêmio principal, ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.