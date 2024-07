No Beira-Rio, Inter encara nesta quarta-feira o Juventude pela Copa do Brasil

Depois de perder para o Vasco da Gama na 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, a equipe do Inter agora volta suas atenções para outra importante competição nacional. O Colorado tem pela frente dois confrontos decisivos contra o Juventude, válidos pela terceira fase da Copa do Brasil. O jogo de ida é nesta quarta-feira (10), às 19h, no Beira-Rio. Já o duelo de volta está marcado para o próximo sábado (13), às 16h, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha.



A preparação do Inter para o confronto chegou ao fim na tarde dessa terça-feira (9), no CT das categorias de base em Alvorada. O treinador Eduardo Coudet comandou um treinamento com portões fechados, realizando os ajustes finais do time que entrará em campo para buscar a vantagem no jogo de ida.



A comissão técnica pode contar com o retorno de Enner Valencia. O atacante equatoriano retornou da seleção após a disputa da Copa América e treinou junto com o elenco. Fabrício, que já atuou na competição, fica de fora. Rochet e Borré prosseguem com as suas seleções.





Nas fases anteriores do torneio, o Colorado eliminou o ASA de Arapiraca-AL e o Nova Iguaçu-RJ. Já o time de Caxias do Sul venceu o Iguatu-CE e o Paysandu-PA.



Após a derrota para o Vasco no último final de semana, no retorno do Inter ao Beira-Rio, o time deixou o gramado sob vaias da torcida. Em coletiva, Eduardo Coudet lamentou o resultado e reconheceu o clima ruim no estádio.



“É decepcionante para todos voltar aqui e não conseguir ganhar. […] “É difícil blindar o vestiário das vaias. Sabemos que na quarta-feira o clima no começo do jogo não vai ser dos melhores”, afirmou o treinador.



Com o resultado, o Colorado continua na 10ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro, com 19 pontos conquistados em 13 partidas.











O Sul