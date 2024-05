Nomeação de Pimenta por Lula não agradou Leite

O presidente Lula exonerou Paulo Pimenta da Secom e o nomeou ministro da Secretaria Extraordinária para Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul.

Laércio Portela assume interinamente a Secom. As decisões foram publicadas no Diário Oficial da União nesta quarta-feira, 15. Pimenta deve ficar de quatro a seis meses no novo cargo, dividindo-se entre Brasília e Porto Alegre.

Sua nomeação gerou preocupação no governo estadual de Eduardo Leite (PSDB), que vê na medida uma tentativa de Lula de capitalizar politicamente Pimenta. Portela, indicado por Pimenta, assume na próxima semana.