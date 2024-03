Nota afastando Gabriel e De Pena é tentativa de convecer dupla a aceitar saída

O “arquivamento” público de Gabriel, o Ruf Ruf, e Carlos de Pena não aconteceu por acaso. O anúncio formal da decisão, feito na noite de segunda-feira, contraria a forma normalmente discreta que o Inter procura tratar este tipo de episódio, mas foi a forma de “convencer” os dois atletas a aceitarem uma negociação com outro clube.

Tanto o volante quanto o meia tiveram a chance de sair do Inter na última janela de transferências, fechada na semana passada. Porém, nem um deles aceitou as propostas que chegaram, mesmo percebendo que teriam escassas ou nenhuma chance de aproveitamento por parte de Eduardo Coudet.

Agora, no início de abril, há mais uma oportunidade para sair, quando a CBF abrirá um período especial para negociações envolvendo jogadores que estavam registrados em algum campeonato estadual, que é o caso deles. A nota confirmando o afastamento da dupla foi a derradeira chance de mostrar, de forma definitiva, que essa – a saída de ambos – é a melhor solução para o impasse.

A nota, aliás, não foi a primeira iniciativa dos dirigentes nesse sentido. Antes de publicar o texto, o clube afastou Gabriel e Carlos de Pena das concentrações. Eles seguiram treinando, mas não foram mais relacionados para os jogos e nem ficaram no banco de reservas. Além disso, os dois jogadores foram informados antes de o texto ser publicado.

Gabriel chegou ao Inter em 2022. Ele foi titular em vários momentos, mas sofreu uma grave lesão no joelho no final daquele ano, que o afastou do futebol por quase um ano. Em 2023, o Inter renovou o seu contrato até o final de 2025. Carlos de Pena, por sua vez, chegou ao Beira-Rio apenas dois meses que Gabriel, em abril de 2022. Foi útil, principalmente durante a passagem de Mano Menezes, mas perdeu espaço a partir do início de 2023.

.

.

.

.

.

Foto: Rpreodução redes sociais / Fonte: Inter / CP