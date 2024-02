Novo Cabrais se une em prol do turismo no município

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo de Novo Cabrais promoveu uma importante reunião com representantes de propriedades e parques locais para discutir o planejamento das ações turísticas para os anos de 2024 e 2025, dentro do Plano Municipal de Turismo.

O encontro, ocorrido na última quinta-feira, dia 15 de fevereiro, teve como objetivo central a reestruturação do roteiro turístico Caminhos da Natureza e a busca por novos participantes e empreendedores interessados em aderir ao roteiro.

Dentre os participantes destacados, a vereadora Angela Dumke representou a entidade Horto Cura Tudo, Marceli Muller representou a Trilha das Figueiras, Henrique Witeck representando o Parque Witeck e Lucas Cerentini, responsável pelo Recanto das Esculturas.

Além disso, dois visitantes, Tatieli da Cabanha Miramont, e proprietários rurais de localidade no Cerrito, Vladmir e Moisés Puntel, os quais estão em tratativa para fazerem parte do roteiro turístico.

Para consolidar essas iniciativas, está marcado um Encontro de Turismo para o dia 30 de abril, cujo local ainda está em fase de estudo pela comissão organizadora.

A expectativa é que este evento seja um marco para o turismo local, envolvendo a comunidade e promovendo as belezas naturais da região.

Em Estrela Velha

A assessoria de Meio Ambiente e Turismo, representada por Flaiane San Martin, participou também de uma reunião em Estrela Velha, na última sexta-feira, dia 16 de fevereiro, com o Consórcio Municipal de Turismo da Região Centro-Serra – Aturcserra.

Na pauta, foram discutidos assuntos gerais sobre o Mapa do Turismo, incluindo a não renovação do convênio com o Centro-Serra pelo consórcio. Essa decisão implica na não continuidade da presença de uma turismóloga nos municípios.

Para solucionar essa questão, os representantes pretendem se reunir com o presidente da Aturcserra, prefeito de Sobradinho Armando Mayerhofer, para buscar alternativas e garantir o desenvolvimento do turismo local.