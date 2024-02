Novo Cabrais sedia 1º Encontro Regional da Juventude Rural

A Trilha Ecológica das Figueiras (pertencente ao roteiro turístico Caminhos da Natureza) será um dos pontos onde ocorrerá o evento, promovido pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cachoeira do Sul e Novo Cabrais em parceria com a Emater e Prefeitura Municipal de Novo Cabrais.

Entre os temas abordados, está o Turismo Rural. “Eu, como filho de agricultores (e também estudante de Herbologia) fico muito feliz e emocionado em ver esse movimento sendo realizado pela Juventude Rural”, convida o cabraisense Marcelo Müller, um dos apoiadores da iniciativa.

1º Encontro Regional da Juventude Rural é promovido pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais em parceria com a Emater e Prefeitura Municipal de Novo Cabrais. Arte: Divulgação

Para garantir a sua inscrição, os interessados devem entrar entre em contato com o Sindicato Rural do seu município. O STR de Cachoeira do Sul e Novo Cabrais pode ser contatado pelo telefone/ WhatsApp: (51) 9 9889 0834.

Confira a programação:

8h30 – Recepção

9h – Abertura

9h15 – Turismo Rural com Flávia Borstmann e Pâmela Machado – Emater

9h30 – Roda de conversa com a família Müller, com caminhada na Trilha Ecológica das Figueiras

12h – Almoço

13h – Políticas públicas com Jonas Arreal

13h30 – Planejamento Juventude 2024

14h – Visita à Cooperativa Coopercab

Atenção: em caso de chuva, o evento será transferido para outra data.