Núcleos de Proteção e Defesa Civil têm seus primeiros presidentes

A Superintendência Municipal de Proteção e Defesa Civil de Cachoeira do Sul promoveu nesta quarta-feira o primeiro encontro da formação básica para agentes voluntários dos Núcleos de Proteção e Defesa Civil Comunitária (NUPDECs) do perímetro urbano do município.



Neste primeiro encontro, os próprios agentes definiram quem será o presidente de cada núcleo, pessoas essas serão a referência para os demais e o contato direto com a Defesa Civil. Dos 10 núcleos, 8 já estão com os seus presidentes definidos. Na próxima quarta, dia 11, acontece o segundo módulo da formação das 19h às 22h, na UAB, e será ministrada pela equipe da Defesa Civil.



A implantação dos NUPDECs é uma ação prevista no Eixo 3, Ações de Comunicação e Interação do Programa Cachoeira do Sul Resiliente e prevista na Lei Municipal n° 4.907 de 23 de dezembro de 2022, que cria o Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil em Cachoeira do Sul.



Os NUPDECs são organizações comunitárias e voluntárias instituídas de maneira regionalizada com o objetivo de ser uma referência e ligação entre os bairros e comunidades e o Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil. A capacitação e treinamento de presidentes, dirigentes e voluntários de bairros é o passo fundamental para a implantação dos NUPDECs.



Os NUPDECs:



– Núcleo (01) Bairros: Nova Primavera, Mauá, Augusta e Cristo Rei.

Presidente: Maria Rosane de Mello e Silva

– Núcleo (02) Bairros: Barcelos, Tupinambá, Soares, Rio Branco, Virgilino Jayme Zinn e Bom Retiro

Presidente: Patrique dos Santos

– Núcleo (03) Bairros: Centro, Frota e Carvalho,

Presidente: Não definido

– Núcleo (04) Bairros: Gonçalves, Santo Antônio. Fátima, Marques Ribeiro e Aldeia

Presidente: Rejane Gonçalves

– Núcleo (05) Bairros: Noêmia, Tibiriçá, Cohab, Eucaliptos e Universitário

Presidente: Antônio Marcos Müller

– Núcleo (06) Bairros: De Franceschi, Medianeira, São José e Santa Helena

Presidente: Não definido

– Núcleo (07) Bairros: Otaviano, Oliveira, Vila Verde, Ponche Verde, Drews e Parque Scopel

Presidente: Viviane Padilha

– Núcleo (08) Bairros: Volta da Charqueada e Quilômetro Zero

Presidente: Sérgio Barbosa dos Santos

– Núcleo (09) Bairros: Passo do Moura, Quinta da Boa Vista, Preussler,Promorar e Marina

Presidente: Vera Cristina Nunes Corrêa

– Núcleo (10) Bairros: Passo da Areia, Vila Leopoldina e Universitário 02

Presidente: Guilherme Schneider dos Santos

O que foi abordado

– Abertura e apresentação da equipe

– Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil/Conceitos e legislação – Superintendente Edson Junior

– NUPDECs/Conceitos e Legislação – Agente Cristiano Garcia

– Atuação da Defesa Civil – Agentes José Antônio Terra (Piriquito) e Acilon Brum Carlos