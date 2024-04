Número de pedidos pela internet para novos títulos de eleitor no RS cai quase à metade da última eleição municipal 

Se encerrou na última segunda-feira (8) o prazo para novos eleitores solicitarem seu primeiro título eleitoral por meios digitais. No Rio Grande do Sul, o número de solicitações realizadas pela internet neste ano para tirar o documento chegou a 12.065, apenas cerca de 55% dos 21.622 pedidos feitos da mesma forma nas eleições municipais de 2020.

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS), a principal razão para essa queda é a volta da necessidade do cadastro biométrico para tirar o título eleitoral. Nas eleições de 2020 e 2022, em razão da pandemia, o cadastro da biometria foi suspensa, então, nesse período, era possível para os novos eleitores realizarem todo o processo de solicitação e obtenção do título eleitoral pela internet.

No entanto, esta exigência retornou, no Rio Grande do Sul, em 2023, valendo para as eleições municipais de 2024. Ou seja, para o pleito deste ano, os cidadãos aptos a emitir o título eleitoral pela primeira vez até poderiam fazer o pedido pela internet, mas, de qualquer forma, precisavam comparecer presencialmente em data agendada a uma unidade de atendimento ao eleitor ligada ao TRE-RS para fazer o cadastro biométrico.

— Como os jovens ficam muito na internet, e sem a obrigação do cadastro presencial, os pedidos digitais vieram em grande volume nas eleições de 2020 e 2022. Contudo, como para a eleição deste ano é preciso voltar a fazer o cadastro biométrico na hora de tirar o primeiro título, muitos desses novos eleitores optaram por já fazer tudo presencialmente, o que levou a uma queda dos pedidos por meios digitais — aponta Tânia Marra, coordenadora da Central de Atendimento ao Eleitor do TRE.

Nas eleições de 2020, a primeira com a suspensão da necessidade de realizar o cadastro biométrico presencial na hora de tirar o título eleitoral, o número de solicitações pela internet correspondeu a aproximadamente 26% do total. Já nas eleições de 2022, essa modalidade de solicitação teve grande crescimento, chegando a cerca de 76% dos pedidos.

Em 2024, essa porcentagem teve queda, e em 8 de abril, fim do prazo para pedidos pela internet, chegou a 19% do total de solicitações. Esse número deve diminuir ainda mais nas próximas semanas, já que o prazo para pedir novos títulos eleitorais de forma presencial, assim como para fazer qualquer outro ajuste necessário no documento, segue aberto até 8 de maio.

Até o último dia 8, o total de pedidos de novos títulos eleitorais neste ano no Rio Grande do Sul era provisoriamente de 61.878. Esse número somou um total de 84.016 nas últimas eleições municipais, em 2020, e de 222.197 nas eleições de 2022.

— As eleições nacionais podem ter uma maior capacidade de mobilização do eleitorado, mas é justamente nas últimas semanas de prazo que o número de pedidos para novos títulos normalmente cresce, então ainda deveremos observar um aumento significativo nos pedidos deste ano nessas próximas semanas — reforça Tânia.

Solicitação presencial para novo título ou ajustes



Termina em 8 de maio o prazo para quem ainda precisa fazer a primeira via do título de eleitor ou realizar alguma outra alteração em seu cadastro eleitoral.

Além de obrigatório para quem vai tirar o título eleitoral pela primeira vez, o cadastro biométrico também é necessário para quem precisa fazer alguma alteração no documento, como a mudança do endereço de votação. Para fazer o cadastro, a Justiça Eleitoral coleta as impressões digitais de todos os dedos das mãos da pessoa, a assinatura e a foto digitalizadas, além de atualizar os dados biográficos. No dia do atendimento agendado, é necessário levar comprovante de endereço e documento oficial com foto.

Para quem já tem um título de eleitor devidamente regularizado, e não deseja fazer nenhuma alteração no documento, o cadastro biométrico não é obrigatório para votar nas eleições deste ano. Contudo, o TRE-RS recomenda que quem ainda não tem o cadastro o faça, para agilizar as filas no dia de votação.

Conforme dados do Tribunal, no Rio Grande do Sul hoje há 8.621.515 pessoas aptas a votar. Destes, 83,48% já realizaram o cadastro biométrico.

As eleições deste ano são para os cargos de prefeito e vereador, e ocorrem em 6 de outubro. Em caso de segundo turno, a votação acontece no dia 27 do mesmo mês.