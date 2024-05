O DNIT está empenhado em restabelecer a circulação nas estradas impactadas pelas intensas chuvas que assolam o estado

As equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) estão atuando incessantemente para liberar os pontos com bloqueios nas rodovias federais sob sua administração no Rio Grande do Sul. Há trechos com interdição total, parcial ou operando com sistema de PARE e SIGA. O último levantamento dos técnicos que estão atuando nas regiões afetadas aponta que na manhã desta segunda-feira (6) são 42 pontos interditados na BR-116/RS, BR-153/RS, BR-158/RS, BR-287/RS, BR-290/RS, BR-392/RS, BR-470/RS e BR-471/RS. Os locais estão sinalizados e divulgados em todos os canais de comunicação da autarquia, visando manter os usuários informados e seguros aos circularem pelo estado.



Desde o início das fortes chuvas na última segunda-feira (29/04) os cerca de 600 profissionais (servidores e terceirizados) que atuam no DNIT no Rio Grande Sul estão conseguindo desobstruir principalmente pontos com quedas de barreiras e atuando na recuperação do pavimento onde as condições climáticas são mais favoráveis. Contudo, em algumas regiões o clima está mais severo e o excesso de chuva e as inundações têm possibilitado ações emergenciais como a implantação de sinalização, alertando para a situação. O Departamento está com equipes de emergência nas cidades gaúchas afetadas com a finalidade de liberar o tráfego o quanto antes e garantir o deslocamento, principalmente dos veículos de emergência. Importante destacar que as equipes mobilizadas estão liberando apenas pontos que estejam seguros para o tráfego.



Confira os pontos interditados:



BR-116/RS



km 93 – Campestre da Serra – Interdição total

km 111 – São Marcos – Fissura na pista com risco de rompimento do pavimento – Interdição total

km 161 – Caxias do Sul – Queda de barreira – Interdição total

km 162 – Caxias do Sul – Queda de barreira – Interdição total

km 167 – Caxias do Sul – Queda de barreira – Interdição total

km 170 – Caxias do Sul (entre Vila Cristina e Galópolis) – Rompimento da rodovia e queda de barreira – Interdição total

km 175 – Nova Petrópolis – Queda de barreira – Interdição total

km 181 – Nova Petrópolis – Interdição total

km 232 – Estância Velha – Rompimento da rodovia – Interdição parcial

km 245 – São Leopoldo – Água na pista – Interdição total

km 246 – São Leopoldo – Bloqueio da ponte sobre o Rio dos Sinos – Interdição total

km 255 – Esteio – Excesso de água na pista – Interdição total

km 259 – Esteio – Interdição parcial

km 270 – Canoas – Água na pista – Interdição total

km 297 – Guaíba – Excesso de água na pista – Interdição total



BR-153/RS



km 412 – Cachoeira do Sul – Bloqueio preventivo da ponte do Fandango – Interdição total

BR-158/RS



km 293 – Itaara – Interdição parcial

km 312 ao km 321 – Entre Santa Maria e Itaara – Queda de barreira – Interdição total



BR-287/RS



km 312 – São Vicente do Sul – Bloqueio preventivo Ponte sobre o Rio Toropi – Interdição total



BR- 290/RS



km 86 – Acesso para Cachoeirinha e Porto Alegre causas naturais – Interdição total

km 96 – Pista na ponte velha do Rio Guaíba, em Porto Alegre – Interdição total

km 98 – Porto Alegre – Água na pista – Interdição total

km 102 – Pista sentido interior em Porto Alegre – Interdição total

km 104 – Eldorado do Sul – Acesso à Ilha da Pintada com excesso de água – Interdição total

km 107 – Acesso a Eldorado do Sul – Interdição total

km 112 – Porto Alegre – Interdição total

km 132 – Eldorado do Sul – rompimento de galeria pluvial (serviços de recuperação em andamento) – Interdição total

km 400 – Santa Margarida do Sul – Erosão na pista – Interdição total

km 411 – São Gabriel – Erosão na pista – Interdição total



BR-392/RS



km 326 – Santa Maria – Nível do rio atingiu a estrutura da ponte – Interdição parcial



BR-470/RS



km 178 – Veranópolis – Interdição total – Sem previsão de liberação

km 192 – Veranópolis – Queda de barreira – Interdição total

km 194 ao km 201 – Bento Gonçalves – Rompimento do pavimento no segmento – Interdição total

km 262 – Salvador do Sul – Fissuras no pavimento (trecho em análise técnica) – Interdição parcial total

km 331 – Triunfo – Água sobre a pista – Interdição total



BR-471/RS



km 161 – Rio Pardo – Excesso de água na pista – Interdição total

