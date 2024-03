O encanto das ‘onze-horas’. Confira algumas dicas:

As flores onze horas, conhecidas cientificamente como Portulaca grandiflora, são pequenas joias da natureza que enriquecem qualquerjardim. Essas flores são chamadas de “onze horas” devido ao hábito de abrir suas pétalas delicadas por volta desse horário, permanecendo assim até o final da tarde. Elas são originárias do Brasil e de outras regiões tropicais.

Com uma variedade de cores vibrantes, como rosa, vermelho, amarelo e branco, as flores onze horas adicionam um toque de alegria e vitalidade aos espaços verdes. Suas folhas suculentas e resistentes tornam-nas ideais para climas quentes e secos, e seu cultivo é relativamente fácil, sendo apreciadas por jardineiros iniciantes e experientes.

Seja em canteiros, vasos ou jardineiras, as flores onze horas continuam a encantar com sua delicadeza e versatilidade, provando ser uma escolha popular para quem busca adicionar cor e vida aos seus jardins.

Como cuidar da planta onze-horas?

A planta é capaz de se adaptar a diferentes condições climáticas. Por isso, pode ser cultivada em qualquer região do Brasil. Então, se você quer saber como deixar as onze-horas bonitas, confira as dicas que separamos.

Iluminação

Prefira plantar essa espécie durante o verão, pois ela é amante do sol pleno. Em áreas abertas para permitir que a planta receba ao menos quatro horas diárias de luz solar.

Solo

Quanto ao terreno, o ideal é um solo fértil e irrigado. Você deve compor o solo com metade de terra comum e metade de terra vegetal, juntamente com partes iguais de areia. Além disso, você deve acrescentar húmus de minhoca ou composto orgânico a cada trimestre.

Cultivo

É importante destacar que você pode plantar onze-horas tanto em bordas de canteiros – onde ela se destaca em configurações como jardins rochosos – quanto em vasos e jardineiras.

Rega

Nos canteiros, você deve irrigá-la de duas a três vezes por semana. Já nos vasos e jardineiras, regue com menor frequência, de uma a duas vezes no período de sete dias. Uma dica extra: prefira cultivá-la em ambiente externo porque suas flores atraem abelhas.

Quanto tempo dura a planta onze-horas?

Em ambas as variações, a Portulaca é uma espécie de ciclo de vida anual. Ou seja, que seca e morre em um período máximo de doze meses.

Foto: Reprodução

Fonte: NPE