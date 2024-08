O Twitter no Brasil será suspenso a qualquer momento a partir de agora pelo ministro Alexandre de Moraes

Acabou o prazo para a rede social X cumprir a ordem judicial de instituir um representante legal no Brasil. A ordem partiu na noite desta quarta-feira (28) do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e o prazo para cumprimento era de 24h — que venceu às 20h07min desta quinta (29).



Até o início da noite, o X ainda não havia comunicado o STF sobre ter obedecido a determinação.



Na ordem, Moraes dizia que, em caso de descumprimento, o X poderia ser retirado do ar. Agora, cabe ao ministro decidir como e quando vai tomar a decisão de suspender a plataforma no Brasil, caso o X insista em não cumprir a determinação.



O ministro também ordenou que o X pagasse multas pendentes, que foram aplicadas diante da desobediência da rede em tirar do ar perfis que, de acordo com a Justiça, infringiram a lei ao disseminar informações falsas e ataques contra as instituições democráticas.



As multas chegam a R$ 18 milhões.



O dono do X é o bilionário Elon Musk, um dos magnatas das grandes empresas de tecnologia do Vale do Silício, na Califórnia (EUA).



Musk vem fazendo ataques a Moraes nas redes sociais, em razão das decisões do ministro para que a rede tire do ar perfis de ataques às instituições democráticas.



Ao longo desta quinta, ele repetiu alguns desses ataques, em postagens na própria rede social X.



Nota do X



A rede social X disse que espera seu bloqueio no Brasil após o fim do prazo definido pelo ministro do Supremo Alexandre de Moraes para que a empresa defina um representante legal no país.



“Em breve, esperamos que o ministro Alexandre de Moraes ordene o bloqueio do X no Brasil – simplesmente porque não cumprimos suas ordens ilegais para censurar seus opositores políticos”, afirmou a empresa.



“Nos próximos dias, publicaremos todas as exigências ilegais do Ministro e todos os documentos judiciais relacionados, para fins de transparência”.