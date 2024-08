O UNIOESTE É UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PERDEM 9 MEMBROS EM ACIDENTE

“É com profundo pesar que a Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) comunica o falecimento dos professores Dr. Edilson Hobold do curso de Educação Física, campus Marechal Cândido Rondon, do professor Deonir Secco do curso de Engenharia Agrícola, campus de Cascavel, professora Raquel Ribeiro Moreira do Programa de Pós-Graduação em Letras do Campus de Cascavel, do professor aposentado José Roberto Leonel Ferreira do Hospital Universitário do Oeste do Paraná – HUOP, em Cascavel, da médica da UTI Pediátrica do HUOP e egressa do curso de Medicina da Unioeste, Sarah Sella Langer e Mariana Comiran Belim, também egressa do curso de Medicina, do campus de Cascavel e médica intensivista da UTI Adulta do HUOP. E das ex-alunas, Ana Caroline Redivo do curso de Administração, campus de Cascavel e Hadassa Maria da Silva, do curso de Ciências Contábeis do Campus de Cascavel.”



Os professores, as médicas e as ex-alunas estavam no voo 2283 da companhia aérea Voepass Linhas Áreas, que viajava do Aeroporto Regional de Cascavel para o Aeroporto Internacional de Guarulhos – São Paulo e caiu no município de Vinhedo (SP), nesta sexta-feira (09) de agosto.



O professor Edilson era docente do curso de Educação Física do Campus de Marechal Cândido Rondon da Unioeste, mestre em Educação Física pela Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC (2003) e doutor em Educação Física pela Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP (2013). Foi diretor do Centro de Ciências Humanas, Educação e Letras e teve grande experiência na área, com ênfase em Treinamento Esportivo e Pedagogia do Esporte. Atuou muitos anos também como árbitro na Federação Internacional de Judô – FIJ, tendo trabalhado nos últimos anos em diversos eventos internacionais no Brasil e no exterior.



O professor do curso de Engenharia Agrícola do Campus de Cascavel, Deonir Secco, era graduado em Agronomia e doutor na mesma área pela Universidade Federal de Santa Maria. Na Unioeste, o docente atuava na graduação e no programa de Pós-Graduação em Engenharia de Energia na Agricultura desde 2010, sendo um de seus idealizadores e do qual foi coordenador no período de 2010 a 2012. Coordenava também o laboratório de Física do Solo (LAFIS) e foi líder do grupo de pesquisa: Manejo de solos para sustentabilidade de cultivos agrícolas.



A ex-aluna e professora da Unioeste, Raquel Ribeiro Moreira, formou no curso de Letras do campus de Cascavel em 1999. Atualmente era docente credenciada no Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade. Tinha experiência na área de Letras, com ênfase em Letras, atuando principalmente nos seguintes temas: análise de discurso, adolescentes em situação de risco social, livro didático, educação formal e profissionalizante e produção textual.



O professor José Roberto Leonel Ferreira, estava aposentado há três meses, e atuou na docência e na residência Médica no Huop desde 2000, também sendo proprietário do Centro de Imagens Dr. Leonel Ferreira em Cascavel e Médico Radiologista do Hospital Policlínica Cascavel desde 1989. Participava dos grupos de pesquisa de Litíase Renal pela Unioeste e Dosimetria em radiação ionizante pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná.



A médica pediátrica, Sarah Sella Langer, também atendia no Pronto-Socorro do Huop. A médica participava ainda de projetos de pesquisa com Imunoterapia sublingual na Dermatite Atópica e genética da Dermatite Atópica em pacientes brasileiros. Graduou-se em Medicina pela Unioeste, em 2012.



A médica intensivista na UTI Adulta do Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP). ex-acadêmica Mariana Comiran Belim, formou-se no curso de Medicina do campus de Cascavel em 2019. Concluiu residência em Clínica Médica no Hospital Universitário Regional de Maringá (HURM) no ano de 2022. No momento também era médica residente de Oncologia Clínica pela União Oeste Paranaense de Estudos e Combate ao Câncer (UOPECCAN).



A ex-aluna, Ana Caroline Redivo, formou-se em 2014 no curso de Administração no Campus de Unioeste. Atualmente trabalhava no tratamento nutricional avançado.



Hoje, o Dia que marca a data mais triste na história da Unioeste e do Hospital Universitário do Oeste do Paraná expressamos os mais sinceros sentimentos de solidariedade e apoio à famílias e aos seus amigos.



