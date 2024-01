Operação de Busca Continua para Capturar Leandro da Rosa Braz, Fugitivo

As operações de busca pelo fugitivo Leandro da Rosa Braz estão em curso, com uma abordagem estratégica renovada. Desde quinta-feira (18), quando foi avistado pela última vez adentrando uma área de mata, não temos informações concretas sobre seu paradeiro.

As equipes continuam a investigar todas as pistas e informações fornecidas através do número de emergência 190, bem como por meio do efetivo da Brigada Militar. Embora não descartemos a possibilidade de que ele tenha deixado a região, estamos intensificando as buscas em São Pedro do Sul, Toropi e Quevedos, demonstrando nosso compromisso em garantir a segurança das comunidades locais.

Nossa busca também se estende à colaboração da comunidade: solicitamos que qualquer informação relevante para a localização do indivíduo seja prontamente reportada às autoridades.

Estamos comprometidos em garantir que Leandro da Rosa Braz seja capturado e trazido à justiça.

[Fonte: Comunicação Social do 1º RPMon]