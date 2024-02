Os 10 filmes mais assistidos da semana

Após semanas de repetição dos mesmos filmes na lista dos mais assistidos, finalmente estamos vendo alguns novos títulos aparecendo. Nesta terceira semana de fevereiro, as novidades são interessantes, com a chegada de títulos recém-adicionados ao streaming. Um deles é o filme nacional “O Sequestro do Voo 375”, que narra a história real de um avião comercial sequestrado por um brasileiro desesperado com a situação econômica do país. Seu plano era colidir a aeronave contra o Planalto Central e assassinar José Sarney, o então presidente.

O filme estreou nos cinemas em outubro de 2023, porém não atraiu tanto público quanto o esperado. No entanto, agora que está disponível no Star+, ele conseguiu conquistar a audiência e se destacar entre os mais assistidos.

Outro filme que também ganhou destaque ao chegar às plataformas digitais é “O Lagosta”. Lançado em 2015, o filme já havia passado pelo serviço, mas agora foi readicionado ao catálogo da Netflix. O sucesso do filme se deve ao fato de ter sido dirigido por Yorgos Lanthimos, o mesmo diretor de “Pobres Criaturas”, que está concorrendo ao Oscar. Parece que o público se encantou com a direção surrealista do cineasta e, por isso, quis conhecer mais de sua filmografia.

10. Saltburn

Caindo algumas posições, mas ainda se mantendo no ranking, Saltburn conquistou o público com sua trama ácida e suas cenas polêmicas. Na trama, um jovem universitário faz amizade com um colega aristocrata e vai passar as férias na mansão da família do amigo rico. Chegando lá, ele se deslumbra com a riqueza, mas desenvolve uma obsessão pela família que acaba saindo do controle.

Com boas atuações, direção primorosa de Emerald Fennell ( Bela Vingança ) e boa trilha sonora — destaque para a música Murder in The Dancefloor de Sophie Ellis-Bextor, que voltou a fazer sucesso por causa do longa — o filme tem tudo para agradar o público. Até porque ele vem acompanhado de algumas cenas picantes e tomadas polêmicas, o que tem mantido a produção na boca do povo por bastante tempo. Lembrando que ele está disponível no Prime Video.

9. Som da Liberdade

Ainda falando em polêmicas, outro filme cheio delas que continua fazendo sucesso com o público é Som da Liberdade . Produzido por uma empresa cristã, ele conta a história de Tim Ballard, um ex-agente da polícia dos Estados Unidos que arrisca a sua própria vida para salvar crianças de uma rede de tráfico infantil.

Cheio de cenas emocionantes, o filme é capaz de tocar o coração até dos mais durões, mas sua trama foi alvo de críticas uma vez que muitos questionaram a veracidade dos fatos e sua suposta relação com teorias da conspiração americanas.

Com Jim Caviezel no elenco, o filme fez barulho nos cinemas, embora tenha tido maior repercussão nos Estados Unidos do que no Brasil. Agora, ele pode ser assistido por todos no Prime Video, Apple TV+ e Google Play.

8. Dentro

Estrelado por Willem Dafoe ( Pobres Criaturas e O Farol ), Dentro — que também é chamado de Inside no original — conta a história de um ladrão que, ao tentar roubar um renomado colecionador de joias, fica preso em um apartamento protegido por um complexo sistema de segurança.

Sem a ajuda de seus capangas ou da polícia, ele se vê em uma situação limite quando horas viram dias e dias viram meses naquela prisão. Sozinho, ele só pode contar com o seu talento e a sua criatividade para sair do local.

Lançado no início do mês e recebendo críticas mistas, ele pode ser assistido no Globoplay, Prime Video, Apple TV+, Claro Video e Google Play.

7. Belfast

Recém-chegado ao Prime Video, Belfast conta a vida de uma família protestante da Irlanda do Norte durante os anos de 1960. Em meio aos conflitos religiosos que o país sofre, o pequeno Buddy (Jude Hill) de 9 anos percorre as paisagens do local tentando manter a inocência da infância enquanto se depara com os embates políticos e sociais no qual seu país está imerso.

Baseado na história real do diretor e roteirista Kenneth Branagh, o filme ganhou o Oscar de 2022 na categoria Melhor Roteiro Original. É um retrato bastante doce sobre como uma criança é capaz de enxergar com simplicidade a complexidade à sua volta.

Quem quiser assisti-lo, já pode dar o play no Google Play e na Apple TV+, além do Prime Video, é claro.

6. O Sequestro do Voo 375

Ainda falando em filmes que contam histórias reais, este filme brasileiro acerta em cheio ao retratar uma das maiores tentativa de atentado aéreo que o Brasil já sofreu. Dirigido por Marcus Baldini, ele conta a história de Nonato (Jorge Paz), um homem pobre que, imerso na realidade política e financeira caótica do Brasil dos anos 1980, decide tomar uma decisão drástica: sequestrar um avião e matar o presidente José Sarney.

Mesmo sabendo que também iria morrer, ele se vê sem saída e sem nenhuma perspectiva de futuro e, entende, que essa é a melhor solução.

Por sorte, Nonato embarca justamente no voo comandando por Murilo (Danilo Grangheia), um piloto experiente que executa manobras inimagináveis para salvar a todos e contornar a situação. Com boas atuações e uma cenografia capaz de dar claustrofobia em qualquer um, O Sequestro do Voo 375 é uma ótima opção para quem gosta de histórias reais. Quem quiser vê-lo, já pode dar o play no Star+.

5. A Sociedade da Neve

De uma história real para outra, chegamos em A Sociedade da Neve , um longa espanhol que também mostra um desastre aéreo, só que dessa vez com muito mais vítimas. Na trama, um voo da Força Aérea Uruguaia, fretado para levar uma equipe de rugby ao Chile, cai em plena cordilheira dos Andes, fazendo com que os passageiros fiquem ilhados em uma das regiões mais inóspitas do mundo.

Das 45 pessoas a bordo, apenas 29 sobrevivem e ele têm que lidar com o frio, a fome e o medo durante dois meses até conseguirem ser resgatados. É claro que muitos morrem pelo caminho e os poucos que restam precisam tomar decisões drásticas para lutarem pela vida.

Baseado no livro homônimo de Pablo Vierci, A Sociedade da Neve está concorrendo ao Oscar 2024 nas categorias Melhor Filme Internacional e Melhor Maquiagem e Penteado, e pode ser assistido na Netflix.

4. Assassino da Lua das Flores

Chegamos a um título que também não sai da lista dos mais assistidos da semana. Dirigido por Martin Scorsese e estrelado por Leonardo Di Caprio, Assassino da Lua das Flores conta a história de misteriosos assassinatos que acontecem na tribo indígena de Osage, no ano de 1920, e tudo isso culmina em uma investigação feita pelo FBI, que revela uma conspiração perigosa.

Com Robert de Niro e Lily Gladstone no elenco, o filme também está disputando o Oscar, só que em dez categorias (Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Atriz, Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Design de Produção, Melhor Canção Original, Melhor Edição, Melhor Trilha Sonora Original, Melhor Figurino e Melhor Fotografia).

Quem quiser assisti-lo, o encontra na Apple TV+, Microsoft e Google Play.

3. As Marvels

Sequência direta de Capitã Marvel (2019), esse filme lançado em 2023 mostra a heroína Carol Danvers de volta para mais uma missão; encarar as consequências de viver em um universo desestabilizado.

O que ela não sabia, era que iria parar em um buraco de minhoca no qual seus poderes se entrelaçariam com de outras duas heroínas, e que elas iriam trocar de lugar sem motivo aparente. É a partir de então que nascem As Marvels, um trio formado por Carol, sua sobrinha Monica Rambeau (Teyonah Parris), que trabalha como astronauta do programa S.A.B.E.R., e a superfã Kamala Khan (Iman Vellani) que também é chamada de Ms. Marvel .

Lançado no cinema em novembro do ano passado, o longa chegou ao Disney + no dia 7 de fevereiro, e conquistou o público rapidamente, conseguindo cravar o terceiro lugar na nossa lista.

2. Oppenheimer

E por falar em filmes que fazem sucesso com o público, o longa que conta a história de J. Robert Oppenheimer , o físico que construiu a bomba atômica, continua no topo da lista dos mais vistos.

Seja por ter uma trama interessante ou por ser um dos favoritos do Oscar esse ano, ele tem atraído a atenção da audiência desbancando outros títulos importantes como Barbie , seu principal concorrente na época do lançamento. Percebeu que o live action da boneca de plástico nem apareceu nesta lista?

E esse drama com três horas de duração ainda é estrelado por Cillian Murphy, Robert Downey Jr. e Florence Pugh, além de ser dirigido por Christopher Nolan. Quer dar uma chance à história, então fique atento pois o filme já está disponível para aluguel ou compra na Apple TV+, Google Play, e Claro Video.

1. O Lagosta

Recém adiocionado novamente à Netflix, O Lagosta se passa em um futuro distópico no qual uma lei proíbe que as pessoas fiquem solteiras depois dos 45 anos. Sendo assim, quem não se casa até essa idade é mandado para um hotel onde tem 45 dias para encontrar um parceiro, e caso não encontre é transformado em um animal e solto no meio de uma floresta.

É em meio a essa sinuca de bico que David (Colin Farrell) se encontra, já sabendo que caso não se apaixone por ninguém gostaria de se transformar em uma lagosta. Mas um imprevisto acontece em sua vida e ele se cai de amores por alguém em plena floresta, o que vai contra as regras do sistema. Agora, ele precisa descobrir como contornar essa situação antes que seja tarde demais.

Com Olivia Colman , Rachel Weisz e Ariane Labed, o filme é mais uma viagem divertida do diretor pelo surrealismo. Quem quiser vê-lo o encontra no Google Play e Apple TV+, além da Netflix.