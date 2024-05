Os cartórios de Registro Civil estão atendendo gratuitamente as pessoas atingidas pelas enchentes para obtenção da segunda via de certidões

Os cartórios de Registro Civil do Rio Grande do Sul estão prestando um importante serviço às pessoas afetadas pelas enchentes, oferecendo gratuitamente a segunda via das certidões de nascimento, casamento e óbito. Esta ação visa garantir que todos tenham acesso ao direito básico de identificação civil, que é crucial para a obtenção de outros documentos e para o exercício pleno da cidadania.

Essa iniciativa acontece em conjunto com a ação emergencial promovida pelo Tribunal de Justiça em diversos abrigos de Porto Alegre e outras cidades atingidas pela catástrofe climática, em parceria com os cartórios. O esforço faz parte do programa “Recomeçar é Preciso!”, que começou na capital do estado e foi estendido para todo o Rio Grande do Sul.

As certidões de nascimento e de casamento são documentos fundamentais que dão início aos registros civis de um cidadão e são indispensáveis para a emissão de outros documentos importantes, como a carteira de identidade. A disponibilização gratuita dessas certidões é um passo crucial para ajudar as vítimas das enchentes a reconstruírem suas vidas, permitindo-lhes recuperar a documentação necessária para acessar serviços e benefícios.

Essa ação coordenada entre o Tribunal de Justiça e os cartórios demonstra um compromisso significativo com a proteção dos direitos dos cidadãos em momentos de crise, facilitando a retomada da normalidade para muitas famílias afetadas pelas enchentes.







Agência Brasil