O governo federal anunciou o calendário de pagamentos do abono salarial para 2024, relacionado ao ano-base 2022. Os pagamentos serão distribuídos aos trabalhadores do setor privado e aos servidores públicos com base no mês de nascimento, começando nesa quinta-feira (15).

Os trabalhadores já têm a possibilidade de verificar sua elegibilidade ao abono por meio da funcionalidade disponível no portal gov.br ou no aplicativo Carteira de Trabalho Digital.

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) informou que aproximadamente 24,5 milhões de trabalhadores serão beneficiados em 2024, totalizando um montante de R$ 23,9 bilhões.

Quem tem direito ao abono salarial

Para ter direito, o trabalhador precisa:

Estar cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos;

Ter recebido remuneração mensal média de até dois salários mínimos durante o ano-base;

Ter atuado com carteira assinada por, no mínimo, 30 dias em 2022;

Ter seus dados corretamente informados pelo empregador ao governo.

Não terão direito ao abono:

Empregados e empregadas domésticas;

Trabalhadores rurais empregados por pessoa física;

Trabalhadores urbanos empregados por pessoa física;

Trabalhadores empregados por pessoa física equiparada à jurídica.

https://especiais.zh.clicrbs.com.br/ferramentas/gerador-tabelas/index.html?EW=700&EH=500&url=1ashAA9VWC8UUbEy0aTHYvQ1jUm7uj_f9xxfB9RfS3N4&labels=Nascidos%20em_Recebem%20a%20partir%20de_Recebem%20at%C3%A9&columns=Nascidos%20em%20%20%20%20Recebem%20a%20partir%20de%20%20Recebem%20at%C3%A9%20&title=SAQUE%20DO%20PIS%2C%20PAGO%20PELA%20CAIXA&subtitle=Para%20trabalhadores%20de%20empresas%20privadas&cor=zh-azul&willsort=-1&EI=EnterIframeMan_1707888205516_0974388687196911&chamador=https://diariogaucho.clicrbs.com.br/dia-a-dia/noticia/2024/02/pagamento-do-abono-salarial-2024-inicia-na-quinta-feira-veja-quem-tem-direito-clsl1m0vg00at014lppk3a5q2.html

https://especiais.zh.clicrbs.com.br/ferramentas/gerador-tabelas/index.html?EW=700&EH=500&url=1nXhoDw9LzZK0_e75fOU1o20S6nVqsMdEjIkSTLtObl0&labels=Final%20da%20inscri%C3%A7%C3%A3o_Recebem%20a%20partir%20de_Recebem%20at%C3%A9&columns=Final%20da%20inscri%C3%A7%C3%A3o%20%20Recebem%20a%20partir%20de%20%20Recebem%20at%C3%A9%20&title=SAQUE%20DO%20PASEP%2C%20PAGO%20PELO%20BANCO%20DO%20BRASIL&subtitle=Para%20quem%20trabalhou%20em%20empresas%20p%C3%BAblicas&cor=zh-azul&willsort=-1&EI=EnterIframeMan_1707888205526_09079652835134153&chamador=https://diariogaucho.clicrbs.com.br/dia-a-dia/noticia/2024/02/pagamento-do-abono-salarial-2024-inicia-na-quinta-feira-veja-quem-tem-direito-clsl1m0vg00at014lppk3a5q2.html

Pagamento

Trabalhadores da iniciativa privada com conta corrente ou poupança na Caixa receberão o crédito automaticamente no banco, de acordo com o mês de seu nascimento.

Os demais beneficiários receberão os valores por meio da poupança social digital, que pode ser movimentada pelo aplicativo Caixa Tem. Caso não seja possível a abertura da conta digital, o saque poderá ser realizado com o Cartão do Cidadão e senha nos terminais de autoatendimento, unidades lotéricas, Caixa Aqui ou agências, também de acordo com o calendário de pagamento escalonado por mês de nascimento.

O pagamento do abono do Pasep ocorre via crédito em conta para quem é correntista ou tem poupança no Banco do Brasil. O trabalhador que não é correntista do BB pode efetuar a transferência via TED para conta de sua titularidade via terminais de autoatendimento e portal bb.com.br/pasep ou no guichê de caixa das agências, mediante apresentação de documento oficial de identidade.

Valor do abono salarial

O valor do abono é proporcional ao período em que o empregado trabalhou com carteira assinada em 2022. Cada mês trabalhado equivale a um benefício de R$ 117,67, com períodos iguais ou superiores a 15 dias contados como mês cheio. Quem trabalhou 12 meses com carteira assinada receberá o salário mínimo cheio, de R$ 1.412. Confira na tabela abaixo: