Pais Protestam Contra Enturmação na Escola Ataliba Brum em Cachoeira do Sul

O retorno às aulas na Escola Municipal de Ensino Fundamental Ataliba Brum, situada na ERS 403, em Cachoeira do Sul, foi marcado por protestos dos pais dos alunos. Na tarde desta terça-feira, 20 de fevereiro, os pais se dirigiram à Secretaria Municipal de Educação (SMEd) com um cartaz denunciando a prática de enturmação. Com a mensagem “Contra Enturmação. Educação não é gasto, é investimento”, eles exigiram providências urgentes para a contratação de mais professores.

Entretanto, durante a reunião com representantes da SMEd, os pais foram informados de que não há verba disponível para a contratação de novos docentes, pois o orçamento já está no limite máximo de gastos. “Foi desculpa em cima de desculpa”, relatou uma mãe, frustrada com a falta de soluções imediatas. Uma nova reunião foi agendada para quinta-feira, às 14h, com a prefeita e a secretária de Educação, Angela Schuh.

A SMEd se comprometeu a visitar a escola dentro de uma semana para verificar se as salas comportam adequadamente o número de alunos. No entanto, os pais continuam insatisfeitos com os agrupamentos de turmas autorizados pela SMEd, especialmente devido ao tamanho reduzido das salas de aula. “Nossos filhos ficam apertados, desconfortáveis, ainda mais agora com esse calor. Não é justo, pois eles também merecem uma educação de qualidade”, destacaram.

Apesar das reivindicações dos pais, a SMEd não apresentou nenhuma resposta satisfatória durante a reunião. Uma mãe chegou a expressar sua frustração em uma entrevista à Rádio Cachoeira, lamentando: “Apenas fomos enrolados, enquanto nossos filhos perdem a oportunidade de aprender”.