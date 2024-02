País registra mais de 550 mil casos de dengue em 2024

O Ministério da Saúde divulgou, nesta sexta-feira (16), que o Brasil registrou 555.583 casos prováveis de dengue, com 94 mortes confirmadas pela doença. De acordo com a pasta, outras 381 mortes estão sob investigação para saber se há relação com a doença.

Conforme os dados do Painel de Monitoramento das Arboviroses, Minas Gerais é o Estado com o maior número de casos prováveis, com 192.258 casos.

Na sequência estão São Paulo (90.408), Distrito Federal (67.768), Paraná (58.660) e Rio de Janeiro (41.435).

Pela classificação do ministério, um Estado atinge nível máximo do coeficiente de incidência quando atinge ou ultrapassa 500 casos por 100 mil habitantes, quatro estados se encontram nesse patamar, são eles: Distrito Federal (2.405,6), Minas Gerais (936,1), Acre (622,4) – com 5.166 casos, e o Paraná (512,6).

Outros quatro Estados como Goiás (487,6), Espírito Santo (449,4), com 17.227 casos prováveis, o Rio de Janeiro (258,1) e São Paulo (203,5) também apresentam números elevados por 100 mil habitantes.

Ainda de acordo com o ministério, a maioria dos casos prováveis são mulheres com 54,9%, contra 45,1% dos homens. A faixa etária mais atingida são adultos entre 30 e 39 anos, como 59.097 casos em mulheres e 49.526 casos em homens. Na última semana também cresceram o número de doentes entre os adultos de 40 e 49 anos, com 51.756 casos em mulheres e 40.369 em homens.

Nesta sexta-feira (16), o Ministério da Saúde informou que iniciou um estudo para verificar a eficácia da vacina da dengue na população adulta. A pesquisa é em parceria com a prefeitura do Rio de Janeiro e a Fiocruz, e vai imunizar 20 mil voluntários entre 18 e 40 anos com a vacina Qdenga, fabricada por um laboratório japonês