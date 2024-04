Palestra da Brigada Militar reforça apoio à educação

APOIO À EDUCAÇÃO | Na tarde de quarta-feira (10), o sargento João Cláudio Carvalho Martins, comandante do Grupo Policial Militar de Novo Cabrais/35º BPM, ministrou uma palestra na Escola Municipal de Ensino Fundamental Pedro Lovato, situada na localidade de Cortado. O evento contou com a presença da secretária de Rosana Cristina Kohls, secretária de Educação de Novo Cabrais, bem como representantes de todas as escolas do município.

Durante a palestra, foi ressaltada a importância da colaboração mútua entre a Brigada Militar e as instituições de ensino. Essa parceria é fundamental para fomentar um ambiente escolar seguro, acolhedor e propício ao desenvolvimento integral dos alunos, professores e demais membros da comunidade educativa.

A troca de experiências e ações conjuntas entre a polícia e as escolas visam não apenas garantir a segurança física dos alunos e funcionários, mas também promover valores como respeito, cidadania e responsabilidade, contribuindo assim para a formação de cidadãos conscientes e atuantes na sociedade.

Essa iniciativa demonstra o compromisso das autoridades locais em promover uma educação de qualidade, que vai além das salas de aula, englobando também a segurança e o bem-estar de todos os envolvidos no processo educacional.

Fotos: Comunicação Social do 35°BPM/CRPO – Central

