Paola Nunes, de Cachoeira do Sul, será a representante do Brasil no concurso Miss Teen Equador em outubro

No último sábado, Gramado foi palco do concurso Miss Teen Rio Grande do Sul, que celebra a beleza e cultura das adolescentes em âmbito nacional e internacional. Entre as participantes, a cachoeirense Paola Nunes, de 17 anos, se destacou ao ser eleita a representante estadual para a etapa nacional do concurso, organizado pela Minimal Models Brasil.

Competindo com outras 26 jovens de diferentes cidades do estado, com idades entre 14 e 18 anos, Paola demonstrou graça e talento, alcançando o top 10 e conquistando o título de Miss Teen World. Sua trajetória no concurso iniciou-se com a eleição como Broto Simpatia de Cachoeira do Sul em 2022, e agora ela se prepara para representar o Brasil na próxima etapa do concurso, que será realizada no Equador em outubro deste ano.

A grande vencedora do concurso, que recebeu o título de Miss Teen RS, foi Gabrielli Aresi, representante da cidade de Osório.