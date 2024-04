Paraíso do Sul Implementa Novo Sistema de Vídeomonitoramento para Reforçar Segurança Municipal

No dia 8, ocorreu em Paraíso do Sul uma reunião com representantes da Polícia Civil para introduzir e disponibilizar o novo sistema de vídeomonitoramento, agora em operação na região. O prefeito Artur Ludwig, acompanhado pelo secretário municipal de Governo, Flávio Agne, o secretário municipal de Administração, Valdir Temp, e o assessor jurídico, Delano Kasburg, recebeu os escrivães Gabriel Lautenschlager Camara e Vinicius Arthur Beise.

O objetivo foi informar sobre esse sistema, destacando os pontos de captura de imagem, um avanço significativo para reforçar a segurança em Paraíso do Sul. Em breve, o sistema também será apresentado aos membros da Brigada Militar.