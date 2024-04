Paraíso do Sul recebe recursos para reparar danos causados por eventos climáticos

Na última quinta-feira, dia 11, Paraíso do Sul deu um passo importante rumo à recuperação dos estragos causados pelas fortes chuvas e vendaval que assolaram o município. Em resposta à Declaração de Estado de Emergência, o município recebeu um montante de R$ 400 mil da Casa Militar de Defesa Civil do Rio Grande do Sul.

Os recursos, destinados aos danos ocorridos nos dias 18 de dezembro de 2023 e 16 de janeiro de 2024, abrangem tanto áreas urbanas quanto rurais, onde os impactos foram significativos. O objetivo primordial é mitigar os prejuízos econômicos e promover melhorias na infraestrutura local, contribuindo para a reconstrução da comunidade.

O ato de recebimento do recurso contou com a presença do prefeito Artur Ludwig, do secretário municipal de Governo Flávio Agne, do secretário municipal de Administração Valdir Temp, do assessor jurídico Delano Karsburg, do Coordenador Municipal da Defesa Civil Ivandro César Agne e do tenente Ivan Flores da Rosa, representando a Defesa Civil. Esta união de esforços reflete o compromisso conjunto em enfrentar os desafios e promover a recuperação de Paraíso do Sul diante dos eventos climáticos adversos.