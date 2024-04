Início da Terceira Divisão do futsal em Cachoeira do Sul é nesta terça-feira, 16.

Nesta terça-feira, 16 de abril, o Ginásio Derlizão será palco do início da terceira divisão do futsal em Cachoeira do Sul. A competição, que é organizada pela Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer em conjunto com a ASCAFV, começará com grande expectativa.

A terceira divisão do futsal cachoeirense tem sido um grande sucesso, com equipes empenhadas em subir de nível e conquistar seus objetivos no esporte.

Na Chave A, o Ajax enfrentará o Tupinambá, enquanto o Atlético Lyon joga contra o Trianon. Já na Chave B, o Santa Fé enfrenta o Libertad, e a Sociedade Z.R. contra o Tupi.

A Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer e a ASCAFV estão empenhadas em proporcionar um campeonato de qualidade, que promova o esporte e a integração entre os participantes e a comunidade.

Os jogos da terceira divisão do futsal em Cachoeira do Sul continuarão ao longo das próximas semanas, com muita emoção e disputa em busca do título.