Paris 2024: Brasil avança no futebol feminino após vitória dos EUA sobre a Austrália

Os Estados Unidos deram uma ajuda para o Brasil, nesta quarta-feira no futebol feminino de Paris 2024. A vitória sobre a Austrália, na rodada final da fase de grupos, confirmou a liderança das norte-americanas na sua chave, mas também garantiu as brasileiras nas oitavas de final.



Com uma vitória e duas derrotas, a seleção precisava de resultados paralelos para avançar como uma das melhores terceiras colocadas. Com o 2 a 1 aplicado Albert e Rodman, o saldo de gols das australianas ficou em -3, contra -2 do Brasil, que com isso faz a melhor campanha.



Agora as comandadas de Arthur Elias terão de se remobilizar para encarar a primeira colocada do Grupo A. Foi uma Olimpíada complicada, com vitória sem empolgar diante da Nigéria e duas derrotas dolorosas, sempre sofrendo gols nos momentos finais para Japão e Espanha.



Nas oitavas de final também não contará com Marta. A veterana foi expulsa por entrada violenta no jogo contra as espanholas.