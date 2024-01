Passo do Sobrado: O assassino usou o apelido para chamar vítima antes de disparar

A Polícia Civil está investigando os detalhes do caso de homicídio ocorrido na noite de domingo, 21, em Passo do Sobrado. O crime aconteceu por volta das 19 horas, em uma casa próxima ao cemitério na localidade de Passo da Mangueira, no interior da cidade. Vanderlei de Oliveira Soares, 26 anos, foi morto com vários tiros, incluindo um na cabeça.

Ele tinha histórico de crimes como furto e roubo. De acordo com as investigações das forças de segurança, uma motocicleta com dois homens parou em frente à casa de Vanderlei e um deles o chamou pelo apelido “Gordo”. Quando a vítima saiu para a frente da casa, os criminosos atiraram contra ele.

Em seguida, eles fugiram rapidamente em uma motocicleta CG Titan de cor escura. A esposa de Vanderlei foi até a frente da casa e encontrou o marido já sem vida. A Brigada Militar foi chamada e atendeu à ocorrência. Os policiais isolaram a área e uma equipe da Unidade Básica de Saúde (UBS) de Passo do Sobrado compareceu ao local e confirmou o óbito.

A Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Santa Cruz do Sul foi notificada. Os policiais civis afirmaram que não iriam até a cena do crime e que haviam acionado o Instituto-Geral de Perícias (IGP). Os peritos foram até a propriedade onde ocorreu o assassinato e coletaram vestígios, que vão auxiliar na investigação realizada pela Polícia Civil. Posteriormente, o corpo foi liberado para os serviços fúnebres.