Pedidos de Providência dominam a primeira Sessão Ordinária de 2024 na Câmara

Na primeira sessão ordinária de 2024, realizada na última segunda-feira, dia 19, na Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul, foram apresentados pelos parlamentares diversos pedidos de providências. Veja a seguir quais foram esses pedidos:

AZEVEDO DA SUSEPE

Nº 240/2024

Solicita ao Executivo Municipal o conserto do calçamento da Rua Bernardo Souza Dias, próximo ao nº 58 no Bairro Soares.

Nº 239/2024

Solicita ao Executivo Municipal a revisão e o conserto da iluminação LED na Volta da Charqueada, visto haver muitas luminárias sem funcionar, prejudicando a visibilidade da via.

Nº 238/2024

Solicita ao Executivo Municipal a realização do patrolamento e escascalhamento na extensão da Av. Paul Harris, mais o corte da vegetação que avançou a via.

Nº 237/2024

Solicita do Executivo Municipal a realização do patrolamento e escascalhamento na Rua Fábio Leitão, junto ao nº 132, junto a Ginásio da CEEE. Trecho de difícil trafegabilidade.

DANIELA SANTOS

Nº 235/2024

Que a Secretaria Municipal de Obras recoloque os meio-fios que foram retirados na rua Irineu Ilha nº 105 esquina com a Rua João Antônio Muller, no bairro Marina.

Nº 232/2024

Peço a secretaria competente para realizar a limpeza e verificação da altura do escoamento de água no entroncamento das ruas aonde o mesmo está ficando com água parada no local, onde está propício para criadouro de larvas do mosquito da dengue.

Nº 229/2024

Solicito a secretaria competente a revisão geral da Iluminação da Localidade da Ferreira.

Nº 228/2024

Solicito a tampa de um bueiro que está a céu aberto na esquina das ruas David Antão Ribeiro com Altino Couto de Araújo, bairro Vila Verde.

DUDU MOYSES

Nº 206/2024

Limpeza do bueiro localizado na esquina das Rua Marcilio Dias com a Rua Leopoldo Souza

Nº 205/2024

Conserto de um buraco na Rua Joao Jorge Kruger em frente ao número 212

Nº 204/2024

Conserto de um buraco formado na pavimentação no cruzamento da Rua David Barcelos com a Rua Otto Mernak

Nº 203/2024

Conserto da pavimentação na Rua Gonçalo de Carvalho em frente ao número 700

Nº 202/2024

Patrolamento e encascalhamento da Rua Ricardo de Jesus Ferreira, na altura do número 620.

FELIPE FALLER

Nº 246/2024

Manutenção (limpeza, corte da grama, capina, roçada, e retirada dos resíduos) no campo de futebol do Bairro Preussler.

Nº 245/2024

Iluminação Pública na Rua Sebastião Pereira.

Nº 244/2024

Manutenção da Rua Jose Rodrigues de Moraes.

Nº 243/2024

Iluminação pública na praça do Bairro Santo Antônio.

Nº 57/2024

Iluminação pública na Rua Pinheiro Machado.

Nº 56/2024

Conserto de um buraco na pavimentação da Rua Conde de Porto Alegre.

Nº 55/2024

Limpeza do canteiro central da Rua Alarico Ribeiro.

Nº 54/2024

Manutenção da Rua Chico Schoenfeldt.

Nº 43/2024

Revisão e manutenção de bocas de lobos e da canalização pluvial, no Bairro Primavera.

Nº 42/2024

Limpeza e retirada dos entulhos.

Nº 35/2024

Reparo na pavimentação de acesso a balsa.

Nº 34/2024

Que o Poder Executivo determine ao setor competente que providencie a manutenção do Corredor do Tigre.

Nº 33/2024

Manutenção e limpeza de bocas de lobo

Nº 32/2024

Manutenção e limpeza nas bocas de lobo da Avenida Brasil.

Nº 31/2024

Manutenção na Rua Riachuelo.

MARCELO DA EMPRESA

Nº 274/2024

Solicito ao Executivo Municipal que utilize parte das verbas advindas do IPTU para compra de maquinário a ser utilizado pela SMO

Nº 273/2024

Solicito ao Executivo Municipal que utilize parte das verbas advindas do ITR para compra de maquinário a ser utilizado pela SMIT

Nº 242/2024

Solicita à SMO que realize COM MÁXIMA URGÊNCIA, a canalização (onde não possui) de esgoto pluvial, juntamente com construção de uma caixa de esgoto, na Praça da Travessa Piquiri, Bairro Marina.

Nº 241/2024

Solicita à SMMA que realize ESTUDO, quanto as vertentes e a possibilidade de canalização do esgoto na Praça da Travessa Piquiri, Bairro Marina (solicitado a SMO).

Nº 142/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras o patrolamento, encascalhamento, abaulamento na Rua da Ponte entre as Ruas Nogueira da Gama e Andradas, no Bairro Fátima

Nº 141/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras o patrolamento, encascalhamento, abaulamento na Rua Vereador Edgar Muller, Bairro Marina.

Nº 14/2024

Que a SMA em parceria com a SMO realize a manutenção, limpeza do lixo e demais entulhos que ficaram expostos às margens do Arroio Amorim.

MARCELO FIGUEIRÓ

Nº 236/2024

Solicito que a SMO, realize a substituição de lâmpada na Rua do Salso esquina com a Rua Barão de Viamão.

Nº 227/2024

Solicito à SMO, que realize manutenção na Rua Ivo Becker, Bairro Tibiriça.

Nº 226/2024

Solicito à SMO, que realize manutenção em sanga situada na Rua Leopoldo Souza nº 13, Bairro Ponche Verde.

Nº 225/2024

Solicito à SMMA, que realize manutenção nas praças da FUNCAP.

Solicito à SMO, que realize manutenção na Rua Das Manduiranas, quadra B próximo a casa 08, FUNCAP.

Nº 223/2024

Solicito à SMO, que realize manutenção na Rua José Ferreira Neves, próximo ao nº 1333, Bairro Quinta da Boa Vista.

Nº 222/2024

Solicito à SMO, que realize a substituição de lâmpada na Rua Soeiro de Almeida, frente ao nº 375, Bairro Soares.

Nº 221/2024

Solicito à SMIT, que realize uma revisão geral na iluminação do Balneário do São Lourenço.

Nº 220/2024

Solicito à SMIT, que realize uma revisão geral na iluminação do Balneário do Irapuá.

Nº 218/2024

Solicito à SMMA, que realize manutenção e podas na Praça Gustavo Germano Drews, na rua Victor Manoel Curto próximo ao nº 90, Bairro Drews.

Nº 217/2024

Solicito à SMO, que realize manutenção na Rua João Pradela, Bairro Quinta da Boa Vista.

Nº 216/2024

Solicito à SMO, que realize manutenção em buraco na Rua Ernesto Pertile nº 2717, Bairro Noêmia.

Nº 212/2024

Solicito à SMO, que realize a recolocação dos corrimãos das pinguelas localizadas na Bom Retiro.

Nº 211/2024

Solicito à SMO, que realize manutenção em buraco na Rua Lourenço Bandeira, abaixo do CIEP, final do calçamento.

Nº 210/2024

Solicito à SMO, que realize manutenção nas ruas do Bairro Fátima.

Nº 193/2024

Solicito à SMIT, que realize uma manutenção na estrada Palmas Roseira.

Nº 192/2024

Solicito à SMO, que realize manutenção em bueiro localizado na Rua Gonçalo de Carvalho em frente ao nº 730, Bairro Oliveira.

Nº 191/2024

Solicito à SMO, que realize manutenção no calçamento e tubulação de esgoto fluvial na Rua Moacir Martins, frente as casas 5 e 6, Loteamento Ferroviário, Bairro Otaviano.

Nº 190/2024

Solicito à SMO, que realize o conserto de canos quebrados na Rua João Thomaz de Menezes, frente ao nº 305, Bairro Bom Retiro.

Nº 153/2024

Solicito à SMO, que realize uma manutenção do escoamento d´água na Rua Ricardo de Jesus Ferreira , próximo ao nº 659, Bairro São José em virtude dos alagamentos em dias de chuva.

Nº 152/2024

Solicito à SMO, que realize manutenção na Rua Ricardo de Jesus Ferreira , próximo ao nº 659, Bairro são José.

Nº 151/2024

Solicito à SMIT, que realize manutenção geral nas estradas do Bosque.

Nº 150/2024

Solicito à SMO, que realize manutenção na Rua Fontoura Xavier esquina com Alarico Ribeiro.

Nº 149/2024

Solicito à SMMA, que realize as manutenções necessárias nos brinquedos da Praça localizada na rua Manoel Euclides de Vargas no KM 0.

Nº 148/2024

Solicito à SMO, que realize a manutenção na Rua Julio Luis Viegas, Bairro Quinta da Boa Vista.

Nº 147/2024

Solicito à SMO, que realize a manutenção na Rua Juvêncio Cardoso da Cunha próximo ao nº 61, Bairro Marquês Ribeiro.

Nº 146/2024

Solicito à SMO, que realize manutenção na Rua da Aldeia.

Nº 145/2024

Solicito à SMIT, que realize manutenção nas estradas do Passo do Moura.

Nº 144/2024

Solicito à SMIT, que realize manutenção na estrada do Paredão na Águas Mornas.

Nº 143/2024

Solicito à SMIT, que realize manutenção, no Rincão dos Tatsh.

Nº 140/2024

Solicito à SMO, que realize manutenção na Rua Ricardo Magalhães na Vila Maria, Volta da Charqueada.

Nº 114/2024

Solicito à SMO, que realize manutenção na Rua Xafi Abraão Nazar, Bairro Augusta.

Nº 113/2024

Solicito à SMO, que realize manutenção na Rua Francisco Antônio do Amorim, próximo ao nº 224 e revisão nos encanamentos.

AUGUSTO CESAR

Nº 234/2024

Que o Poder Executivo determine ao setor competente o patrolamento da Rua Venâncio Trindade, quase esquina com Antoninha Fialho no bairro Santo Antônio, com a respectiva limpeza da via, tomada pelo mato. E ainda, a realocação do conteiner de lixo, pois o mesmo encontra-se no meio da rua.

Nº 233/2024

Que o Poder Executivo determine ao setor competente o conserto principalmente do piso sintético da playground na praça José Bonifácio ao lado do antigo Bar América.

MAGAIVER DIAS

Nº 15/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras o patrolamento, encascalhamento, abaloamento, limpeza nas laterais da Rua Bela Vista, por toda a sua extensão, no Bairro Ponche Verde.

Nº 16/2024

Solicito ao Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras (SMO) que realize a ações que visem coibir os constantes alagamentos que ocorrem nas seguintes ruas:

– Rua Francisco Barros Lima, próximo ao 67, no final da Av. Presidente Vargas, Bairro Bom Retiro (limpeza da sanga)

– Rua Francisco Barros Lima esquina com Rua Manoel Marques Torres, Bairro Bom Retiro (limpeza da sanga)

– Rua Pegi Marlene Estrazulas, próximo ao 40, Bairro Bom Retiro (limpeza da sanga)

– Rua Noé Antônio Ramos, próximo ao 19, Bairro Bom Retiro (limpeza da sanga)

– Rua Bertolina de Paula Nunes, por toda a sua extensão, Bom Retiro (limpeza da sanga)

– Rua Rui Ramos, próximo a ponte de madeira, Bom Retiro (limpeza da sanga)

– Rua Alfredo Cunha, próximo ao 356, Bairro Fátima (limpeza de bueiros)

– Rua José Oliveira Lisboa, esquina com Rua Arthur Decker, Bairro Fátima (limpeza de bueiros)

– Rua Arthur Decker, ao lado do 473, Bairro Fátima (limpeza da sanga)

– Rua Arthur Decker, ao lado do 375, Bairro Fátima (limpeza de bueiros)

– Rua Toropi, próximo ao 107, Bairro Fátima (limpeza da sanga)

– Rua Ciro da Cunha Carlos, próximo ao 183, Bairro Fátima (limpeza da sanga)

– Rua São Rafael, por toda a sua extensão, Bairro Fátima (limpeza de bueiros)

– Rua Arlindo Freitas Leal, próximo ao 245, Bairro Ponche Verde (limpeza da sanga)

– Rua Nilo Fernandes Barbosa, próximo ao 9, Bairro Ponche Verde (limpeza de bueiros)

– Rua Bela Vista, entre Arlindo Freitas Leal e Nilo Fernandes Barbosa (limpeza de bueiros)

– Rua Araújo de Porto Alegre, próximo ao beco, Bairro Ponche Verde (limpeza da sanga)

– Rua Major Leonel Friederich, próximo ao Encosta Verde, Bairro Ponche Verde (limpeza de bueiros)

– Rua Coronel José Weber, entre Leopoldo Souza e Araújo de Porto Alegre (limpeza de sanga)

– Rua Leopoldo Souza, próximo ao Bar do Jarrão, Bairro Ponche Verde (limpeza de bueiros)

– Rua Xafi Abraão Nazar, próximo ao 134, Bairro Parque Primavera (limpeza de bueiros)

– Rua Reinaldo Paulo Roesh, próximo ao 45, Bairro Parque Primavera (limpeza de bueiros)

– Rua Ignácio Adolfo Charão, próximo ao 573, Bairro Augusta (limpeza de bueiros)

– Rua Roberto Silva, próximo ao 1024, Bairro Augusta (limpeza da sanga)

– Rua São Carlos, próximo ao 4, Bairro Cristo Rei (limpeza de bueiros)

– Rua Major Ouríques, próximo ao 163, Bairro Barcelos (limpeza da sanga)

– Rua Batista Carlos. próximo ao 195, Bairro Carvalho (limpeza da sanga)

– Rua Soeiro de Almeida, próximo ao 564, Bairro Soares (limpeza de bueiros)

– Rua Dona Rosária, próximo ao 250, Bairro Volta da Charqueadas (limpeza de bueiros)

– Rua Juvêncio Soares, próximo ao 2154, Bairro Santo Antônio (limpeza de sanga).

Nº 21/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras realize a recuperação, abaloamento, limpeza nas laterais da Rua Ernesto Pertile, próximo ao 1426, no Bairro Tibiriçá.

Nº 17/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras o patrolamento, encascalhamento, abaloamento, limpeza nas laterais da Rua Júlio Viegas, no Bairro Quinta da Boa Vista.

Nº 18/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras o patrolamento, encascalhamento, abaloamento, limpeza nas laterais da Rua José Luiz Faiet, na altura do 877, no Bairro Noêmia.

Nº 19/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras que realize a contenção da Rua Nilo Fernandes Barbosa, no Bairro Ponche Verde.

Nº 20/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras que realize o conserto dos paralelepípedos afetados pelo último temporal na Rua General Câmara, próximo ao número 1228, no Bairro Marques Ribeiro.

Nº 21/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras realize a recuperação, abaloamento, limpeza nas laterais da Rua Ernesto Pertile, próximo ao 1426, no Bairro Tibiriçá.

Nº 22/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras que realize o conserto de um buraco na Rua Gustavo Peixoto, em frente ao 2269, esquina com a Rua Farroupilha, no Bairro Noêmia.

Nº 23/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras o patrolamento, encascalhamento, abaloamento, limpeza nas laterais da Rua Caçapava esquina com Rua Duque de Caxias, no Bairro Santo Antônio.

Nº 24/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras que realize o conserto da irregularidade dos paralelepípedos na Rua Moron, próximo a Balsa Deusa do Jacuí, no Bairro Aldeia.

Nº 25/2024

Solicito à Secretaria Municipal de Meio Ambiente que realize a manutenção da limpeza da Praça Altamir Antônio Caratti, no Bairro Funcap.

Nº 26/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras realize a recuperação, abaloamento, limpeza nas laterais da Rua Manoel Alves Ferraz, na altura do número 272, no Bairro Soares.

Nº 27/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras que realize o conserto dos paralelepípedos afetados pelo último temporal na Rua Juvêncio Soares, na altura do número 12.

Nº 58/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras o patrolamento, encascalhamento, abaloamento, limpeza nas laterais da Rua General Osório, próximo ao 836, no Bairro Augusta.

Nº 59/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras o patrolamento, encascalhamento, abaloamento, limpeza nas laterais da Rua Silvio Scopel, próximo ao 1370 (fundos do Quartel), no Bairro Santo Antônio.

Nº 60/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras o patrolamento, encascalhamento, abaloamento, limpeza nas laterais da Rua João Jorge Krieger, por toda a sua extensão, no Bairro Santo Antônio.

Nº 61/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Interior o patrolamento, encascalhamento, abaloamento, limpeza nas laterais da estrada principal da localidade da Água Morna, até as ‘Quatro Esquinas’.

Nº 62/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras realize a recuperação, abaloamento, limpeza nas laterais das seguintes ruas: – Rua Ernesto Pertile, próximo ao 1426, no Bairro Tibiriçá. – Rua Quadra 2, próximo a casa 5, no Bairro Promorar. – Travessa João Simão, próximo ao 105, no Bairro Augusta. – Rua Chico Schoenfeld, no Bairro Volta da Charqueadas. – Rua Silvio Scopel, próximo ao beco e a padaria (no seu trecho final).

Nº 63/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras o patrolamento, encascalhamento, abaloamento, limpeza nas laterais da Rua José Ferreira Neves, próximo ao 1348, no Bairro Quinta da Boa Vista.

Nº 64/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras que realize o conserto da irregularidade dos paralelepípedos na Rua Barão do Viamão, próximo ao 195, no Bairro Santa Helena.

Nº 65/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Interior o patrolamento, encascalhamento, abaloamento, limpeza nas laterais da estrada principal das localidades do Rincão dos Altemar, na localidade do Capão da Cruz.

Nº 66/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras o patrolamento, encascalhamento, abaloamento, limpeza nas laterais da Rua Bento Gonçalves, próximo ao 2062, no Bairro Universitário.

Nº 67/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras que realize COM MÁXIMA URGÊNCIA, a limpeza (no trecho que o possui) e a canalização (onde não possui) de esgoto pluvial, juntamente com construção de uma caixa de esgoto, na Rua Ouvídio Trigo Loureiro, próximo ao 523, no Bairro Quinta da Boa Vista.

Nº 68/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras que realize o conserto de um buraco na Rua Quadra 3, em frente a casa 11, no Bairro Promorar.

Nº 69/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras o patrolamento, encascalhamento, abaloamento, limpeza nas laterais da Rua General Portinho, próximo a esquina com Rua Miguel Iponema, no Bairro Barcelos.

Nº 78/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras o patrolamento, encascalhamento, abaloamento, limpeza nas laterais da Rua Leopoldo Souza, próximo 270, no Bairro Tibiriçá.

Nº 79/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras, através dos fiscais de posturas, que verifiquem a limpeza de um terreno com a casa abandonada, na Rua Alfredo Papay, entre as ruas Leopoldo Souza e Araújo de Porto Alegre, no Bairro Ponche Verde.

Nº 80/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras que realize a canalização da rede esgoto pluvial e a e a construção de uma caixa de esgoto que INVADE uma residência na Rua Milan Krás, 804, no Bairro Barcelos.

Nº 81/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras que realize a recuperação da tampa de bueiro na esquina entre as ruas Ana Francisca Rodrigues e Ignácio Xavier, no Bairro Noêmia.

Nº 85/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras o patrolamento, encascalhamento, abaloamento, limpeza nas laterais da Rua Ricardo Magalhães, próximo ao 542, no Bairro Vila Maria/Volta da Charqueadas.

Nº 84/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras que realize COM MÁXIMA URGÊNCIA, a limpeza (no trecho que o possui) e a canalização (onde não possui) de esgoto pluvial, juntamente com construção de uma caixa de esgoto, na Rua Pegi Marlene Estrazulas, próximo ao 200, no Bairro Bom Retiro/Loteamento Germanos.

Nº 86/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras o patrolamento, encascalhamento, abaloamento, limpeza nas laterais da Rua Manoel Carvalho Plates, no Bairro Marina.

Nº 88/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras que realize a limpeza da canalização da rede esgoto pluvial e a construção de uma caixa de esgoto, na Rua Orlando da Cunha Carlos, próximo 597, no Bairro Alto do Amorim.

Nº 87/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras o patrolamento, encascalhamento, abaloamento, limpeza nas laterais da Rua Nogueira da Gama (no seu trecho final), no Bairro Fátima.

Nº 89/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras que realize a limpeza da canalização da rede esgoto pluvial COM MÁXIMA URGÊNCIA da Rua Aparício Borges, próximo ao 876, no Bairro São José.

Nº 91/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras realize a recuperação, abaloamento, limpeza nas laterais da Rua Olavo Bilac, próximo ao 480, no Bairro Marina.

Nº 90/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras realize a recuperação, abaloamento, limpeza nas laterais da Rua Gonçalo de Carvalho (por toda a sua extensão), no Bairro Otaviano.

Nº 92/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras o patrolamento, encascalhamento, abaloamento, limpeza nas laterais da Rua José Luiz Faiet, entre as ruas Ernesto Pertile e Olímpia de Paula, no Bairro Noêmia.

Nº 93/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras que realize a limpeza da canalização da rede esgoto pluvial e a construção de uma caixa de esgoto, na Rua Cândido Freitas, entre as ruas Arthur Decker e São Rafael, no Bairro Fátima.

Nº 94/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras que realize limpeza (no trecho que o possui) e a canalização (onde não possui), juntamente com a construção de uma caixa de esgoto pluvial na Rua São Rafael, próximo ao 246, no Bairro Fátima.

Nº 95/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras o patrolamento, encascalhamento, abaloamento, limpeza nas laterais da Rua Martinho Lutero, próximo ao 600, no Bairro Universitário.

Nº 96/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras que realize a contenção de uma sanga que passa na Rua Riachuelo, próximo ao 32, no Bairro Frota.

Nº 97/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras o patrolamento, encascalhamento, abaloamento, limpeza nas laterais da Rua João Manoel Mattos (por toda a sua extensão), no Bairro Vila Nova.

Nº 98/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras que realize a canalização da rede esgoto pluvial e a e a construção de uma caixa de esgoto que INVADE várias residências na Rua Eduardo Dickluber, próximo ao 998, no Bairro Tibiriçá.

Nº 99/2024

Solicito à RGE que realize o corte de uma árvore próxima a rede elétrica, na Rua Tiradentes, em frente ao 606, no Bairro Frota.

Nº 271/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras o patrolamento, encascalhamento, abaloamento, limpeza nas laterais da Rua José Pereira da Silva, próximo ao 564, no Bairro Mauá.

Nº 270/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras o patrolamento, encascalhamento, abaloamento, limpeza nas laterais da Rua José Rodrigues Moraes, próximo ao 250, no Bairro Bom Retiro

Nº 272/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras o patrolamento, encascalhamento, abaloamento, limpeza nas laterais da Rua Caçapava e Rua Duque de Caxias, no Bairro Santo Antônio.

Nº 269/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras que realize o conserto de um buraco na Rua Fontoura Xavier, em frente ao 1097, no Bairro Santa Helena.

Nº 268/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras que realize a LIMPEZA da rede pluvial e a construção de uma caixa de esgoto para escoamento da água na Rua Antônio Gonçalves Borges, próximo ao 36, no Bairro Bom Retiro.

Nº 267/2024

Solicito à Secretaria Municipal de Obras, através dos fiscais de posturas, que verifiquem a limpeza de um terreno baldio na Rua Alves Melo, ao lado do 184, no Bairro VILA Nova.

Nº 266/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras a COLOCAÇÃO DE REJEITO DE ASFALTO na Rua Theodoro Herdina, no Bairro Passo do Moura.

Nº 263/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras o encascalhamento, patrolamento, abaloamento, limpeza nas laterais e passagem do rolo compactador na Rua Chico Schoenfeldt na Volta da Charqueada.

Nº 264/2024

Solicito à Secretaria Municipal de Obras, através dos fiscais de posturas, que verifiquem a limpeza de um terreno baldio na Rua João Pedro Prussiano, ao lado do 172, Loteamento Tatsch (Noêmia).

Nº 265/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras o conserto de buraco: Rua Joaquim José Machado, esquina com a igreja evangélica, no Bairro Tupinambá

Nº 262/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras o encascalhamento, patrolamento, abaloamento, limpeza nas laterais e passagem do rolo compactador na Rua Emiliano Antônio Costa , Bairro Marina.

Nº 261/2024

Solicito a Secretaria Municipal de Meio Ambiente que realize a poda ou o corte de um pinheiro: Rua José Gomes de Oliveira, 103, Otaviano.

Nº 260/2024

Solicito a Secretaria Municipal de Meio Ambiente que realize a poda ou o corte de uma árvore localizada na Rua Tito Osório Torres, 699, Oliveira

Nº 258/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras o encascalhamento, patrolamento, abaloamento, limpeza nas laterais e passagem do rolo compactador na Rua General Osório com a Travessa João Simão.

Nº 256/2024

Solicito à Secretaria de Obras , que realize a Limpeza do Bueiro: Rua Leopoldo Souza, próximo ao 364, no Bairro Ponche Verde.

Nº 259/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras que realize a LIMPEZA da rede esgoto pluvial e a instalação de uma tampa de bueiro, na Rua Quadra 2, Casa 12, no Bairro Promorar.

Nº 255/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras, que realize o conserto de uma boca de lobo na Rua Dionísio Marques 913.

Nº 257/2024

Solicito à Secretaria Municipal de Obras a troca de lâmpadas na Rua Fontoura Xavier, em frente ao 1240, no Bairro Santa Helena.

Nº 253/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras o patrolamento, encascalhamento, abaloamento, limpeza nas laterais da Rua da Aldeia, no Bairro Aldeia.

Nº 254/2024

Solicita ao Executivo Municipal que realize a manutenção da parada de ônibus da Rua Alarico Ribeiro, próximo a Colônia dos Pescadores, no Bairro Otaviano que sofre com a precariedade de infraestrutura.

Nº 252/2024

Solicito à Secretaria Municipal de Obras a troca de lâmpadas na Rua Leopoldo Souza, em frente ao 267, no Bairro Ponche Verde.

Nº 250/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras o encascalhamento, patrolamento, abaloamento, limpeza nas laterais e passagem do rolo compactador na Rua Candido de Carvalho.

Nº 249/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras, que realize o conserto de um buraco na Rua Fontoura Xavier, em frente ao 1097, no Bairro Santa Helena.

Nº 251/2024

Solicito à Secretaria Municipal de Obras a troca de lâmpadas na Estrada da Água Morna, em frente ao 55, ao lado do Bar do Éder.

Nº 248/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras o encascalhamento, patrolamento, abaloamento, limpeza nas laterais e passagem do rolo compactador na Rua Francisco Antônio Dias, na altura do 120, no Bairro Marina.

Nº 247/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras o patrolamento, encascalhamento, abaloamento, limpeza nas laterais da Rua Joseph Smith, no trecho da curva até o número 39, no Loteamento Jorge Martins/Bairro Marina.

Nº 198/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras, através dos fiscais de posturas, que verifiquem a limpeza de um terreno baldio na Rua Emílio Brás, 188, no Bairro Oliveira.

Nº 201/2024

Solicito ao Poder Executivo Municipal que seja realizada a limpeza e pintura de meio-fio de todas as ruas do Bairro Vila Verde.

Nº 194/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras que realize COM MÁXIMA URGÊNCIA, a limpeza (no trecho que o possui) e a canalização (onde não possui) de esgoto pluvial, juntamente com construção de uma caixa de esgoto, na Rua São Vicente, próximo ao 616, no Bairro Gonçalves.

Nº 200/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras que realize recuperação do calçamento que cedeu na boca do bueiro da Rua da Olaria, em frente ao 137, no Bairro Fátima.

Nº 199/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras o patrolamento, encascalhamento, abaloamento, limpeza nas laterais da Rua Dona Anir (no seu trecho final), no Bairro Vila Verde.

Nº 196/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras realize a recuperação, abaloamento, limpeza nas laterais da Rua Nelson Aveline, no Bairro Vila Verde.

Nº 195/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras, através dos fiscais de posturas, que verifiquem a limpeza de um terreno baldio na Rua Altino Couto de Araújo, ao lado do número 6, no Bairro Vila Verde.

Nº 197/2024

‘Solicita à Secretaria Municipal de Obras, através dos fiscais de posturas, que verifiquem a limpeza de um terreno baldio na Rua José Francisco Duarte, ao lado do 186, no Bairro Augusta.

Nº 188/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras, através dos fiscais de posturas, que verifiquem a limpeza de um terreno baldio na Rua Saldanha Marinho esquina com Conde de Porto Alegre.

Nº 189/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras que realize a canalização da rede esgoto pluvial e a construção de uma caixa de esgoto que INVADE várias residências na Rua São Vicente, próximo ao 616, no Bairro Gonçalves.

Nº 187/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras que realize a construção de uma caixa de esgoto na esquina das ruas Rui Ramos com Andrade Neves, no Bairro Bom Retiro.

Nº 185/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras que realize o conserto de um buraco na Rua Augusto Wilhelm, esquina com Olavo Bilac, no Bairro Marina.

Nº 184/2024

Solicito à RGE que realize a poda de uma árvore em que os galhos encostam na fiação elétrica, localizada na Rua 20 de Setembro, em frente ao 827, no Bairro Medianeira.

Nº 186/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras que realize COM MÁXIMA URGÊNCIA o patrolamento, encascalhamento, abaloamento, limpeza nas laterais na estrada principal de acesso ao Passo do Moura, por toda a sua extensão.

Nº 182/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras o patrolamento, encascalhamento, abaloamento, limpeza nas laterais da Rua General Osório, na altura do 834, no Bairro Mauá.

Nº 183/2024

Solicita ao Departamento de Vigilância Sanitária (DVS) que verifique um problema de esgoto a céu aberto na Rua Vicente Simões Pires, próximo ao 11, no Bairro Tupinambá.

Nº 181/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras que realize COM MÁXIMA URGÊNCIA, a limpeza (no trecho que o possui) e a canalização (onde não possui) de esgoto pluvial, juntamente com construção de uma caixa de esgoto, na Rua Vicente Simões Pires, próximo ao 11, no Bairro Bom Retiro.

Nº 180/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras o patrolamento, encascalhamento, abaloamento, limpeza nas laterais da Rua Manoel Alves Ferraz, na altura do 262, no Bairro Soares.

Nº 179/2024

:Solicita à Secretaria Municipal de Interior o ENCASCALHAMENTO, abaloamento, limpeza nas laterais nas seguintes localidades do interior: – Rincão das Guajuviras – Rincão dos Kiefer – Água Morna – Ferreira (corredores) – Forqueta | Ponte de Pedra – Cerro dos Peixotos | Mineiração – Vila Vargas (interior da localidade) – Bosque | Rincão dos Trigueiros – Rincão dos Tatsch | Rincão dos Lopes

Nº 178/2024

Solicito à Secretaria Municipal de Obras a troca de lâmpadas na Rodovia Taufik Germanos, 3490, Bairro Leopoldina

177/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras, através dos fiscais de posturas, que verifiquem a limpeza de um local de descarte de lixo na Rua Duque de Caxias, próximo ao 2024 (fábrica de azeite/antena da vivo), no Bairro Santo Antônio.

Nº 176/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras, através dos fiscais de posturas, que verifiquem a limpeza de um terreno baldio na Rua dos Girassóis, próximo ao 50, no loteamento Encosta Verde, no Bairro Ponche Verde.

Nº 175/2024

Solicita a Secretaria Municipal de Interior o encascalhamento, patrolamento, abaloamento, limpeza nas laterais e passagem do rolo compactador no corredor dos Altermanns. Capão da Cruz.

Nº 172/2024

Solicita ao Executivo Municipal que realize com máxima urgência a manutenção da limpeza do Cemitério Municipal de Cachoeira do Sul.

Nº 174/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras o patrolamento, encascalhamento, abaloamento, limpeza nas laterais da Rua Júlio Viegas, no Bairro Quinta da Boa Vista.

Nº 173/2024

Solicito a Secretaria Municipal de Obras que realize a limpeza da sanga no final da Rua Gaspar Martins.

Nº 171/2024

Solicito à Secretaria Municipal de Obras a troca de lâmpadas na Rua Alfredo Papay, em frente ao 318, no Bairro Ponche Verde.

Nº 169/2024

Solicito à Secretaria Municipal de Obras a troca de lâmpadas na Rua Batista Carlos, em frente ao 395.

Nº 166/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras que realize limpeza (no trecho que o possui) e a canalização (onde não possui) de esgoto pluvial, juntamente com construção de uma caixa de esgoto, na Rua Fontoura Xavier esquina com São João, no Bairro Medianeira.

Nº 170/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras o patrolamento, encascalhamento, abaloamento, limpeza nas laterais da Rua José Alves Malveiro, próximo ao 113, no Bairro Marques Ribeiro.

Nº 168/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras o patrolamento, encascalhamento, abaloamento, limpeza nas laterais da Rua Augusto Wilhelm, próximo ao 1584, no Bairro Noêmia.

Nº 167/2024

Solicito à Secretaria Municipal de Obras a troca de lâmpadas na Rua Theodoro Herdina, em frente ao 159, Bairro Passo do Moura.

Nº 165/2024

Solicito à Secretaria Municipal de Obras a troca de lâmpadas no Campo do Coral 513, Aero Club.

Nº 161/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras, que realize a recuperação da via.: Rua José Alves Malveiro, Marques Ribeiro.

Nº 160/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras, que realize o conserto de um buraco na Rua Ana Francisca Rodrigues, em frente ao 1017, Bairro Noêmia.

Nº 164/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras o encascalhamento, patrolamento, abaloamento, limpeza nas laterais e passagem do rolo compactador Travessa João Simão 105 Augusta.

Nº 163/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras, que realize o conserto de um buraco na Rua João Ferreira Barbosa, próximo ao 70, no Bairro Alto do Amorim.

Nº 162/2024

Solicito a Secretaria Municipal de Obras que realize a limpeza de bueiros entupidos: Rua Ernesto Pertile, 1448, Bairro Tibiriçá

Nº 159/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras, que realize a recuperação da pavimentação: Rua Ismael Pereira, próximo ao 618, no Bairro Oliveira.

Nº 158/2024

Solicito à Secretaria Municipal de Obras a troca de lâmpadas na Rua Duque de Caxias, em frente ao 2192, e no poste de cima na esquina, no Bairro Santo Antônio.

Nº 157/2024

Solicita a Secretaria Municipal de Interior o encascalhamento, patrolamento, abaloamento, limpeza nas laterais e passagem do rolo compactador na Estrada Rincão dos Kochemborger, por toda a extensão, até o fim do corredor.

Nº 156/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras o encascalhamento, patrolamento, abaloamento, limpeza nas laterais e passagem do rolo compactador na Rua Ernesto Pertile, 1426, Bairro Tibiriçá.

Nº 137/2024

Ementa:Solicita à Secretaria Municipal de Obras, através dos fiscais de posturas, que verifiquem a limpeza de dois terrenos baldio na Rua Major Ouriques, antes do número 68, no Bairro Barcelos.

Nº 136/2024

olicita à Secretaria Municipal de Obras que realize o conserto de buracos no asfalto da Rua Manoel Gomes Porto, após a entrada da Ulbra, em direção ao Bairro Eucaliptos.

Nº 135/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras que realize limpeza (no trecho que o possui) e a canalização (onde não possui), juntamente com a construção de uma caixa de esgoto pluvial na Rua Quadra 2, próximo a casa 5, no Bairro Promorar.

Nº 132/2024

Solicito à Secretaria Municipal de Interior que realize a recuperação das cabeceiras da Ponte da Barragem, na localidade do Pertile – Três Vendas.

Nº 134/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Interior o patrolamento, encascalhamento, abaloamento, limpeza nas laterais na estrada de acesso ao Cemitério da Boa Vista (por toda a sua extensão), na localidade do Irapuá.

Nº 129/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Interior o patrolamento, encascalhamento, abaloamento, limpeza nas laterais do Corredor do Almedorindo, na localidade da Forqueta.

Nº 139/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras que realize o conserto das pedras de PAVIES afetadas pelo último temporal, na Rua Major Ouriques, próximo ao 68, no Bairro Barcelos.

Nº 130/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras que realize o conserto de um buraco na Rua 7 de Setembro, em frente ao Orlando Plaza Shopping, no Centro.

Nº 138/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Interior o patrolamento, encascalhamento, abaloamento, limpeza nas laterais da Estrada Nova da Palmeira, na localidade do Piquiri.

Nº 133/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras o patrolamento, encascalhamento, abaloamento, limpeza nas laterais da Rua Quadra 22, próximo a casa 12 e 13 no Bairro Promorar.

Nº 131/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Interior o patrolamento, encascalhamento, abaloamento, limpeza nas laterais da estrada principal do Rincão dos Tatsch e Rincão dos Lopes, na localidade da Ferreira.

Nº 108/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras, através dos fiscais de posturas, que verifiquem a limpeza de um terreno na Rua das Margaridas, ao lado do 64, no Bairro Bom Retiro/Loteamento Germanos.

Nº 107/2024

Solicito à Secretaria Municipal de Obras que realize a limpeza da canalização pluvial (que passa dentro do pátio), ocasionando alagamentos em três residências, na Rua Marechal Hermes, 1026, no Bairro Santa Helena.

Nº 106/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras que realize a canalização da rede esgoto pluvial e a e a construção de uma caixa de esgoto que INVADE várias residências na Rua Tito Osório Torres, próximo ao 586, no Bairro Oliveira.

Nº 105/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Interior o patrolamento, encascalhamento, abaloamento, limpeza nas laterais da estrada principal da localidade do Rincão das Guajuviras.

Nº 104/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras o patrolamento, encascalhamento, abaloamento, limpeza nas laterais da Avenida Paul Harris (no trecho demarcado no mapa abaixo), no Bairro Soares.

Nº 103/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras que realize a canalização da rede esgoto pluvial e a e a construção de uma caixa de esgoto que INVADE várias residências na Rua Xafi Abraão Nazar, proximo ao 101, no Bairro Vila Nova.

Nº 102/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras o patrolamento, encascalhamento, abaloamento, limpeza nas laterais da rua recentemente aberta nos fundos da Escola Ulbra São Pedro, na subida da Avenida Presidente Vargas, no Bairro Santo Antônio.

Nº 101/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras, através dos fiscais de posturas, que verifiquem a limpeza de um terreno na Rua David Barcelos, 809, no Bairro Centro.

Nº 100/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Interior o patrolamento, encascalhamento, abaloamento, limpeza nas laterais da estrada principal da localidade do Bosque, por toda a sua extensão.

ANTONIO DA SAÚDE

Nº 231/2024

À Secretaria Municipal de Obras Solicito limpeza do bueiro na rua Henrique Longoni, próximo ao número 64, bairro Drews. O pedido se justifica, pois conforme foto em anexo, se pode observar acúmulo de água servindo de criatório para larvas de mosquito.

Nº 230/2024

:À Secretaria Municipal de Obras Solicito patrolamento e abaulamento da Rua da Aldeia na estrada de chão próximo casa da aldeia.

Nº 219/2024

À Secretaria Municipal de Obras Solicito conserto de tubulação na rua Rodolfo Ricardo Drews,671, Noêmia em frente a entrada de carro

Nº 215/2024

À Secretaria Municipal de Obras Solicito a troca de lâmpada na Rua Ramiro Ramos Chaves, em frente ao 410, Ponche Verde. Em frente a Igreja Santa Rita.

Nº 214/2024

À Secretaria Municipal de Obras Solicito a troca de lâmpada na rua Francisco José Moura, em frente ao número 104, Soares.

Nº 213/2024

À Secretaria Municipal de Obras Solicito a troca de lâmpada na Rua Francisco José Moura x José de Menezes, esquina.

Nº 209/2024

À Secretaria Municipal de Interior e Transportes Solicito ao setor de iluminação na secretaria de interior que substitua lâmpada queimada na estrada principal do Bosque, acesso ao Rincão dos Trigueiros, em frente a propriedade do Sr. Arlindo Siva. Observação Acesso com menor quilometragem a propriedade, pela Tenda do Naldo.

Nº 208/2024

À Secretaria Municipal de Interior e Transportes Solicito ao setor de iluminação na secretaria de interior que substitua lâmpada queimada na estrada da Sanga Funda, em frente ao mercado da Sandra, acesso ao Bosque pela Tenda do Naldo.

Nº 207/2024

À Secretaria Municipal de Obras Solicito ao setor de posturas nas obras que notifique o proprietário da propriedade na rua Luiz Eidelwein, em frente ao 1010, no bairro Medianeira, para que providencie limpeza do local. Observação Fotos em anexo.

Nº 155/2024

À Secretaria Municipal de Obras Solicito que seja avaliada a possibilidade de terminar rede de esgoto na rua Farroupilha, próximo ao 1894, Noêmia.

Nº 154/2024

À Secretaria Municipal de Obras Solicito mutirão de limpeza no cemitério municipal.

Nº 128/2024

À Secretária Municipal de Obras Solicito patrolamento e utilização de rolo compactador na rua Gregório da Fonseca, entre a rua Alarico Ribeiro, São João, Vinte de Setembro e Farroupilha, bairro Noêmia.

Nº 127/2024

Á Secretaria Municipal de Obras Ao setor de posturas que notifique os proprietários do terreno na rua Farroupilha ao lado do 1420, Noêmia para a devida limpeza. Segundo os moradores com a vegetação alta está um criatório de insetos.

Nº 126/2024

À Secretaria Municipal de Obras Solicito patrolamento e utilização de rolo compactador na rua 20 de Setembro em sua totalidade no Bairro Noêmia.

Nº 125/2024

Á Secretaria Municipal do Meio Ambiente Solicito limpeza e manutenção da Praça da Vila Tatsch Rua João Pedro Pruciano – Noêmia

Nº 124/2024

Á Secretaria Municipal de Obras Solicito manutenção da rua Ernesto Pertile, Noêmia, com rejeito de asfalto. (Próximo ao 2436)

Nº 123/2024

À Secretaria Municipal de Obras Solicito conserto na tubulação e bueiro na esquina da rua Eduardo Dicklhuber x 20 de Setembro, no bairro Noêmia (acesso a escola Dinah Neri).

Nº 122/2024

Á Secretária Municipal de Obras Solicito o conserto de um trecho da Rua Ricardo Rodolfo Drews, em frente a residência de nº 736, no Bairro Noêmia

Nº 121/2024

Á Secretaria Municipal de Obras Solicito patrolamento da rua Gregório da Fonseca x Augusto Wilhelm, Noêmia.

Nº 120/2024

Á Secretária Municipal de Obras Solicito a construção de um bueiro na Rua Ernesto Pertile, em frente a residência nº 2357, no Bairro Noêmia. Observação: Pedido sendo repetido desde 06 de abril de 2022

Nº 119/2024

À Secretaria Municipal de Obras Solicito patrolamento da rua Fidélis Simões, bairro Noêmia. Obs: Foi realizado patrolamento na rua Ana Francisca há duas semanas e não foi realizado na mesma.

Nº 118/2024

À Secretaria Municipal de Obras Solicito patrolamento da rua Rodolfo Ricardo Germano Drews, Noêmia.

Nº 117/2024

À Secretaria Municipal de Obras Solicito conserto de tubulação no cruzamento da rua Ana Francisca Rodrigues x Fidélis Simões, Noêmia.

Nº 116/2024

Á Secretaria Municipal de Obras Pedido de patrolamento da Rua Ernesto Pertille, Noêmia.

Nº 115/2024

À Secretaria Municipal de Obras Pedido de patrolamento na rua Tristão da Cunha, Noêmia.

Nº 112/2024

Ao Executivo Municipal para que dê cumprimento, imediatamente, à Lei Municipal nº 4.948/2023 que “Institui a Política de Transparência nas Emendas Impositivas no Município de Cachoeira do Sul”.

Nº 111/2024

À Secretaria Municipal de Interior e Transportes Pedido de patrolamento, encascalhamento dos trechos mais críticos, limpeza dos bueiros e valetas na estrada do Pinheiro, localidade das Guajuviras. Observação:Onde foi feita a ponte nova.

Nº 110/2024

À Secretária Municipal do Interior e Transportes Solicito patrolamento e utilização de rolo compactador na rua principal da Vila Vargas

Nº 109/2024

À Secretaria Municipal de Obras Troca de lâmpadas na rua José Pereira Fortes, em frente ao 64, bairro Soares. Observação Lluminária modelo antigo ainda.

Nº 83/2024

À Secretaria Municipal de Obras Solicito de maneira urgente que seja realizada uma avaliação pelo diretor das obras, Sr. Gilnei, para que seja restabelecida a devida largura da rua Barão do Viamão, bairro Ponche Verde, no trecho da sanga. Também que façam manutenção da rua Barão do Viamão no mesmo local com patrola e rolo compactador.

Nº 82/2024

À Secretaria Municipal de Obras Solicito patrolamento e utilização de rolo compactador na rua José Ferreira Neves, próximo ao número 1333, bairro Quinta da Boa Vista. Observação: Se possível colocar cascalho pois a via apresenta em alguns pontos a tubulação da Corsan rasa. O que pode gerar rompimento da mesma.

Nº 77/2024

À Secretaria Municipal de Obras Solicito a limpeza dos bueiros pertencentes à Rua Felipe Moser, em frente a residência de nº: 435, no Bairro Ponche Verde entre a rua Leopoldo Souza e Araújo de Porto Alegre. Também, que seja avaliada a possibilidade substituição da tubulação do bueiro por de maior calibre, pois não estão dando vencimento às águas das chuvas e estão ocorrendo alagamentos nas residências locais. Posto que a obstrução da presente canalização, esta causando alagamento na residência de nº 401, da Rua Augusto Brandão.

Nº 76/2024

À Secretaria Municipal de Obras Solicito que seja realizada limpeza no bueiro na Rua Felipe Moser, bairro Ponche Verde. Também, que seja avaliada a possibilidade substituição da tubulação do bueiro por de maior calibre, pois não estão dando vencimento às águas das chuvas e estão ocorrendo alagamentos nas residências locais.

Nº 75/2024

À Secretaria Municipal de Obras Solicito patrolamento, abaulamento, utilização do rolo compactador e verificação de viabilidade de instalação de bueiros na Ernesto Pertile x Ricardo Schaurich, Tibiriçá

Nº 74/2024

A Secretária Municipal de Obras Solicito que seja realizada avaliação buscando adequação do bueiro (buscando dar maior vazão a água) na Rua Ricardo Schaurich, em frente ao 1627.Se possível, que seja pintado o meio-fio das calçadas da via. Peço também que consertem com rejeito de asfalto os buracos presentes na via. Observação: Foi construída uma calçada nova em frente a distribuidora de alimentos Alavanke. Por isso, se torna necessário a realização de ajuste na grade do bueiro para melhorar a absorção do esgoto pluvial. Encaminho foto em anexo

Nº 73/2024

À Secretaria Municipal de Obras Solicito que seja avaliada a possibilidade de construção de um bueiro na rua Quaraí, próximo ao número 293.

Nº 72/2024

À Secretaria Municipal de Interior e Transportes Solicito patrolamento e utilização de rolo compactador se possível na localidade da Porteira 7. (Próximo a propriedade do falecido Antônio da Rosa)

Nº 71/2024

À Secretaria Municipal de Meio Ambiente Pedido de limpeza de área do município ao lado da residência na rua Jorge Franke, número 241, bairro Soares.

Nº 70/2024

À Secretaria Municipal de Obras Patrolamento da rua José Luis Faiet, Noêmia.

Nº 53/2024

À Secretaria Municipal de Interior e Transportes Solicito patrolamento, encascalhamento dos pontos mais críticos, utilização de rolo compactador e limpeza das sarjetas na Estrada do Capão da Cruz.

Nº 52/2024

À Secretaria Municipal de Interior e Transportes Solicito patrolamento, encascalhamento dos pontos mais críticos, utilização de rolo compactador e limpeza das sarjetas na Estrada das Guajuviras x Paredão.

Nº 51/2024

À Secretaria Municipal de Interior e Transportes Solicito patrolamento, encascalhamento dos pontos mais críticos, utilização de rolo compactador e limpeza das sarjetas na Estrada da Olaria (Ferreira).

Nº 50/2024

À Secretaria Municipal de Interior e Transportes Solicito patrolamento, encascalhamento dos pontos mais críticos, utilização de rolo compactador e limpeza das sarjetas na Estrada do Rincão dos Kiefer.

Nº 49/2024

À Secretaria Municipal de Interior e Transportes Solicito patrolamento, encascalhamento dos pontos mais críticos, utilização de rolo compactador e limpeza das sarjetas na Estrada da Água Morna.

Nº 48/2024

À Secretaria Municipal de Interior e Transportes Solicito patrolamento, encascalhamento dos pontos mais críticos, utilização de rolo compactador e limpeza das sarjetas na Estrada da Pedreira (Ferreira).

Nº 47/2024

À Secretaria Municipal de Interior e Transportes Solicito patrolamento, encascalhamento dos pontos mais críticos, utilização de rolo compactador e limpeza das sarjetas na Estrada do Rincão da Ferreira, Ferreira.

Nº 46/2024

À Secretaria Municipal de Interior e Transportes Solicito patrolamento, encascalhamento dos pontos mais críticos, utilização de rolo compactador e limpeza das sarjetas na Travessa Ferraz, Ferreira.

45/2024

À Secretaria Municipal de Obras Solicito ao setor de iluminação substituição de lâmpada queimada em luminária já de modelo novo na rua Botucaraí, em frente ao 354, bairro Q.ta da Boa Vista

Nº 44/2024

À Secretaria Municipal de Obras Solicito patrolamento, conserto dos buracos e alargamento da Rua Major Leonel Friedrich na quadra próximo ao loteamento encosta verde.

Nº 41/2024

À Secretaria Municipal de Obras Solicito ao setor de iluminação que substitua lâmpada led (luminária nova já) na Rua Mário Godoy Ilha, em frente ao 488, Medianeira.

Nº 40/2024

À Secretaria Municipal de Obras Solicito patrolamento e utilização de rolo compactador na rua Barão do Viamão, Ponche Verde.

Nº 39/2024

À secretaria municipal de Meio Ambiente Solicito limpeza da praça Afonso Pastore, Vila Verde.

Nº 38/2024

À Secretaria Municipal de Obras Solicito patrolamento e utilização de rolo compactador na rua Olímpio Falcão da Frota, Vila Verde.

Nº 37/2024

À Secretaria Municipal de Obras Solicito que realoquem as pedras do calçamento retiradas para conserto de tubulação quebrada na rua Araújo de Porto Alegre, em frente ao 255, Ponche Verde.

Nº 36/2024

À Secretaria Municipal de Obras Solicito conserto em buraco no asfalto na rua Augusto Brandão, Ponche Verde.

Nº 30/2024

À Secretaria Municipal de Obras Solicito que seja revisada o encanamento existente na Rua Francisco Antônio do Amorim n° 224 bairro Augusta.

Nº 29/2024

À Secretaria Municipal de Obras Solicito revisão e limpeza do bueiro existente na Rua Soeiro de Almeida n°564, bairro Soares.

Nº 28/2024

À Secretaria Municipal de Obras Solicito revisão e limpeza do bueiro existente na Rua Soeiro de Almeida bairro Soares.

Nº 13/2024

À Secretaria Municipal de Obras Solicito revisão e limpeza de bueiro na rua Rui Ramos, próximo ao 184, Bom Retiro.

Nº 12/2024

À Secretária Municipal de Interior e Transportes Solicito o encascalhamento do corredor sem nome com as coordenadas do Google Maps -29.917546, -52.975435, além da limpeza de bueiro, conforme imagem em anexo.

Nº 11/2024

À Secretaria Municipal de Interior e Transportes Solicito patrolamento e encascalhamento dos pontos mais críticos na estrada do Rincão dos Leiteiros, Bosque.

Nº 10/2024

À Secretaria Municipal de Interior e Transportes Solicito patrolamento, limpeza dos bueiros, encascalhamento dos vários pontos mais críticos no Rincão dos Mineiros, Bosque

Nº 9/2024

À Secretaria Municipal de Interior e Transportes Solicito patrolamento, encascalhamento dos pontos mais críticos e limpeza dos bueiros na estrada da Ponte de Pedra, acesso pela Forqueta.

Nº 8/2024

À Secretaria Municipal de Interior e Transportes Solicito patrolamento, encascalhamento dos pontos mais críticos e limpeza dos bueiros na estrada principal do Bosque.

Nº 7/2024

À Secretaria Municipal de Interior e Transportes Solicito o patrolamento e limpeza dos bueiros na estrada da Forqueta.

Nº 6/2024

À Secretaria Municipal de Interior e Transportes Solicito patrolamento e encascalhamento dos pontos mais críticos no Corredor dos Itú, acesso pela estrada da Forqueta.

Nº 5/2024

À Secretaria Municipal de Interior e Transportes Solicito patrolamento, abaulamento da estrada e encascalhamento dos pontos mais críticos na estrada de Enforcados em direção ao Bosque.

Nº 4/2024

À Secretaria Municipal de Interior e Transportes Solicito patrolamento e encascalhamento dos pontos mais críticos na estrada do Rincão dos Trigueiros, Bosque.

Nº 3/2024

À Secretaria Municipal de Interior e Transportes Solicito patrolamento e abaulamento da estrada do Capão da Cruz acesso pela antiga Paineira em direção ao Bosque.

Nº 2/2024

À Secretaria Municipal de Obras Solicito patrolamento e abaulamento da via com utilização de rolo compactador da rua Teodoro Herdina, localidade do Passo do Moura (área urbana).

Nº 1/2024

À Secretaria Municipal de Obras Solicito patrolamento e abaulamento da via com utilização de rolo compactador da rua Inácio Felix, acesso pela Tritec à localidade do Passo do Moura (área urbana).