Pedro Lopes é o novo Secretário de Turismo, Esporte e Lazer

A Prefeita Angela Schuh nomeou Pedro Lopes como o novo Secretário Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Smtel) de Cachoeira do Sul. Pedro Lopes construiu parte de sua carreira em Santa Catarina (SC), onde foi auditor-fiscal, mas sua dedicação ao esporte começou ainda em Cachoeira na década de 60 e se estendeu por várias décadas.

Aqui, ele iniciou sua carreira de narrador esportivo na Rádio Cachoeira e seguiu nesta atividade por 45 anos, chegando a narrar a Copa do Mundo da Espanha, em 1982. Atuou ainda por 12 anos em reportagens esportivas e por 10 anos foi colunista esportivo.

Ele foi ainda presidente da Federação Catarinense de Futebol, diretor de futebol da CBF (onde acompanhou a deleção de 1986), criou a Fundação Municipal do Esporte de SC, foi presidente do Conselho Regional do Esporte de SC e diretor esportivo da Fundação Estadual do Esporte de SC. Pedro Lopes foi ainda atleta de futsal.

SERVIR AO ESPORTE – Ele assume a pasta na próxima segunda-feira e já garante que sua meta é “servir ao esporte”. “Vejo o esporte como um todo. No esporte, todos têm a mesma identidade. Todos precisamos entendê-lo como um meio de integração e para isso precisamos ocupar todos os espaços possíveis destinados a ele”, explica.

Entre suas metas está o desenvolvimento da estrutura esportiva da cidade buscando recursos estaduais e federais e criar uma Olimpíada Estudantil. O paradesporto é um assunto que deve ganhar espaço. O turismo e o lazer também são segmentos da pasta que o novo secretário garante que terão atenção.

Importante

Pedro Lopes segue ainda nas funções de presidente de honra da Associação Brasileira de Logística, Transportes e Cargas – ABTC e integrante do conselho nacional do Sest/Senat.



Foto: Patrícia Miranda – Fonte: Assessoria de Comunicação Prefeitura de Cachoeira do Sul