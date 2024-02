Pela primeira vez, Abertura da Colheita de Arroz e Grãos contará com Arena Digital

Uma das novidades da 34ª Abertura Oficial da Colheita do Arroz e Grãos em Terras Baixas – que ocorre de quarta (21/2) a sexta-feira (23/2), em Capão do Leão – é a Arena Digital. O espaço conta com a curadoria do Inova RS, programa da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (Sict), e reunirá debates atuais sobre inovação e agronegócio, especialmente acerca do que impacta a cultura de arroz e grãos.

A titular da Sict, Simone Stülp será uma das painelistas da abertura da Arena, na quarta (21/2), às 9h. “Contar com uma área dedicada exclusivamente a debates sobre inovação é um ganho para esse evento tão importante e tradicional. Temos visto que o tema tem sido cada vez mais protagonista de grandes feiras sobre o agronegócio. A inovação é um meio potente para fortalecer o setor, especialmente neste momento tão desafiador de mudanças climáticas”, destaca.

O painel também contará com a participação do secretário da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Giovani Feltes, do superintendente de Inovação da Universidade Federal de Pelotas (Ufpel), Vinicius Farias, e do coordenador do Inova RS Região Sul e diretor do OceanTec Parque Tecnológico, Artur Gibbon.

Entre as discussões da Arena Digital, estão ferramentas para o monitoramento de gases do efeito estufa; digitalização da safra do arroz; soluções sustentáveis para o agro; e como obter recursos para inovação a fim de impulsionar a cadeia do arroz. O espaço será aberto ao público, e as inscrições são gratuitas.

34ª Abertura Oficial da Colheita do Arroz e Grãos em Terras Baixas

A edição de 2024 da Abertura Oficial da Colheita do Arroz e Grãos em Terras Baixas terá o tema Gestão Potencializando Safras. O evento é promovido pela Federarroz e será presencial e on-line. Os debates irão abordar a importância da gestão das propriedades sob um aspecto amplo a fim de proporcionar uma eficácia maior, sempre buscando intensificar safras de vários grãos.