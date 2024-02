Pela primeira vez em 56 anos, Inter perde para o Guarany pelo Gauchão

Pela primeira vez em 56 anos, o Inter perdeu para o Guarany de Bagé, nesta quarta-feira (31), por 2 a 1, no estádio Estrela Dalva, em Bagé, pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho. O Colorado não era derrotado pelo time do interior desde 1967. Jogando mal e com equipe reserva, o time de Eduardo Coudet, que estava invicto até então, conheceu o primeiro revés e levou gols pela primeira vez em 2024.

Primeiro tempo

Mantendo o sistema de rodízio, o técnico Eduardo Coudet mandou à campo um time com diversos reservas e o Guarany foi em busca do resultado desde os primeiros minutos. Aos 10’, Lessa, interceptou na intermediária corte de Mercado, devolveu de cabeça para a área e encontrou Tony Júnior, que chutou entre as pernas do goleiro Anthoni e mandou para as redes. Aos 22’, Mercado não conseguiu dominar e Tony Júnior tocou para Michel, que avançou e chutou rasteiro para ampliar.

Inter desconta

O Inter foi em busca da reação, mas com pouca criatividade. Aos 28’, o goleiro Rodrigo Santos fez ótima defesa em cabeceio de Lucas Alário e aos 30’, Pedro Henrique foi derrubado na área por Micael e a arbitragem marcou pênalti. Ele mesmo cobrou e descontou.

No segundo tempo Eduardo Coudet reforçou o time com titulares, o Inter construiu boas chances, mas desperdiçou as oportunidades.