Poder público, entidades e sociedade civil definem prioridades para estradas do interior

Em reunião na tarde de quinta-feira (16), na Prefeitura, representantes de entidades, da sociedade civil e de secretarias municipais definiram prioridades a respeito de acessos e pontes na área rural do município.

A Cacisc contratou a empresa O.S Engenharia para fazer a análise técnica das pontes e pontilhões que precisam de algum tipo de reforma ou reconstrução. Conforme informações do secretário de Interior e Transportes, Alexandre Cassol, a SMIT já catalogou 76 pontes e pontilhões e a previsão é de que 90% deles precisem de alguma intervenção após a enxurrada que atingiu Cachoeira do Sul. Além disso, cerca de 200 bueiros precisarão de conserto. A extensão de estradas no interior é de cerca de 3 mil quilômetros.

O levantamento técnico de dados por parte do escritório contratado já inicia nesta sexta e se estenderá pelo final de semana.

Na reunião, o grupo estabeleceu os pontos prioritários onde os trabalhos devem ser iniciados, para que o tráfego possa ser restabelecido e para que os produtores possam se deslocar com veículos e máquinas e realizar o escoamento da produção agrícola.













Texto e fotos: Eloisa Uliana