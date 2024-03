Polemica! Grêmio proibe colaboradores de frequentar o mesmo local que jogadores

Além do momento de instabilidade dentro de campo, o Grêmio está tendo que lidar com uma situação delicada nos bastidores em relação à gestão dos funcionários que trabalham no CT Presidente Luiz Carvalho. Uma nova cartilha de instruções foi distribuída para os funcionários do clube.

Nela, uma série de limitações foi colocada: não é mais permitido frequentar o mesmo ambiente dos jogadores sem necessidade e até mesmo pedidos mais simples, como um autógrafo, precisariam de uma autorização superior. O uso de uniformes também teria passado a ser mais rigoroso. Além disso, o documento indica que quem utilizar as instalações do refeitório para almoçar, não receberia o vale-alimentação.

Internamente, funcionários têm reclamado do que consideram ser “assédio moral”. Os jogadores, como de costume, estariam do lado dos trabalhadores mais humildes do CT. Pelo lado da direção gremista, o discurso é de tranquilidade em relação a esse fato. A justificativa para essa nova cartilha é o corte de gastos. Parte dessa imposição seria para a redução de horas extras dos funcionários. Não há nenhum receio de que essas medidas possam ser levadas para a esfera judicial.

Enquanto tenta resolver essa questão interna, o Tricolor segue preparação para a última rodada da fase classificatória do Campeonato Gaúcho.

Neste sábado, às 16h30min, o Grêmio recebe o Guarany de Bagé, na Arena. O confronto deve marcar a estreia do centroavante Diego Costa. O técnico Renato Portaluppi ainda vai comandar um último treinamento hoje pela manhã, no CT, para definir a equipe titular.

Fonte: CP

Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA