Polícia Civil de Cachoeira do Sul efetua prisão em flagrante por porte de arma de fogo e receptação, suspeito de duplo homicídio

A Polícia Civil de Cachoeira do Sul/DRACO e SIPAC efetuou a prisão em flagrante, em 04/04, na localidade do Bosque, de um homem de 41 anos pelos crime de porte de arma de fogo de uso restrito e receptação. Foi apreendida 1 pistola calibre 9mm municiada com 7 munições; 1 carregador de pistola no mesmo calibre; 49 munições calibre 9mm; 3 munições calibre .32 e um telefone celular.

O homem é suspeito do duplo homicídio ocorrido no mês passado na lancheria Amsterdã, em Cachoeira do Sul. Forma apreendidos, ainda, uma motocicleta, roupas e calçados utilizados no referido homicídio. A motocicleta apreendida havia sido roubada na cidade de Santa Cruz do Sul em janeiro deste ano. Contra o suspeito havia ainda uma mandado de prisão por condenação definitiva.