Hoje, o Departamento de Polícia Civil deve encaminhar a conclusão do inquérito sobre a morte de Zilda Corrêa Bitencourt, de 58 anos, ocorrida no cemitério de Colônia Antão Faria, no dia 9 deste mês, em um suposto ritual religioso.

Os suspeitos incluem o Pai de Santo Francisco Rosa Guedes e os irmãos Nayana dos Santos, de 33 anos, e Larry Brum, de 23, além de Jubal Brum, de 57 anos, proprietário de um “Terreiro”. Atualmente, eles permanecem detidos no presídio de São Sepé.