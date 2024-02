Polícia Rodoviária Federal apreende cerca de meia tonelada de maconha escondida dentro de barris de chope

Na tarde de sexta-feira, 23, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma operação e apreendeu quase meia tonelada de maconha. A droga estava escondida dentro de barris de chope, que eram transportados por um caminhão na BR-386, em Lajeado, onde ocorreu a abordagem.

Durante a Operação Argos, que visa combater crimes, os policiais deram ordem de parada ao motorista de um caminhão Mercedes Benz. O homem, de 27 anos, demonstrou nervosismo. Ao vistoriar o veículo, os agentes encontraram barris que supostamente estavam cheios de chope, de acordo com o condutor. No entanto, os policiais desconfiaram do peso dos barris e notaram que eles não pareciam estar pressurizados.

Ao abrir os compartimentos, a PRF encontrou a maconha. Após a pesagem, a droga totalizou 482,65 quilos. O motorista, natural de Cascavel, no Paraná, confessou que receberia R$ 4 mil para transportar a droga de Foz do Iguaçu para Eldorado do Sul. Mesmo sem antecedentes criminais, ele foi preso e encaminhado à polícia judiciária juntamente com a carga apreendida.