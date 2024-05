Na tarde de quinta-feira, 9, a concessionária Rota de Santa Maria deu início à intervenção na Ponte sobre o Várzea do Rio Pardo, localizada em Candelária, no quilômetro 136 da RSC-287. Durante as obras, haverá restrição para passagem de pedestres. A concessionária informa que haverá janelas de passagem com liberação do fluxo e pausa na obra nos seguintes horários:

Das 11h30 às 12h30

Das 17h30 às 18h30

Das 21h às 6h