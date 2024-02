Popó x Bambam: que horas começa a luta e onde assistir ao vivo?

Neste sábado (24), Acelino Popó Freitas e Kleber Bambam se enfrentarão no Fight Music Show 4, que será realizado na Arena Vibra São Paulo (SP).

Segundo a organização do evento, a luta está marcada para 0h05 (horário de Brasília), porém pode haver mudanças (confira abaixo a previsão dos horários das lutas).

A pesagem e a encarada dos lutadores acontecerão nesta sexta-feira (23), a partir das 19h30, no Shopping D, localizado na zona norte de São Paulo.

Bambam pode atingir até 90kg, enquanto Popó, mais leve que seu oponente, não tem restrição de peso.

Onde assistir:

Canal Combate (pay-per-view) – (card principal – a partir das 21h30);

Globo (TV aberta) – (somente a luta entre Popó x Bambam – após o “Supercine” – previsão do horário para a luta: 0h05);

Canal Combate (Youtube) – (apenas o card preliminar – a partir das 19h).

O que é o Fight Music Show?

Em sua quarta edição, o Fight Music Show foi criado em 2022 e é um evento de lutas que reúne famosos e ex-lutadores profissionais.

Popó participou de uma luta de exibição com Whindersson Nunes (empate técnico) e nocauteou José “Pelé” Landi e Junior Dublê em outras participações.

A previsão dos horários das lutas:

Card principal – A partir das 21h30

Acelino “Popó” Freitas x Kleber Bambam (Boxe) – 0h05

Nego do Borel x Mc Gui (Boxe) – 23h25

Fernanda Lacerda x Emilene Juarez (Boxe) – 22h55

Thomaz Costa x Luiz Mesquita (Boxe) – 22h20

Pobre Loco e Sheviii2k x Rey Physique e Natural pra Cavalo (Boxe) – 21h45

Card preliminar – A partir das 19h

Fábio Maldonado x Leonardo Leleco (Boxe) – 20h40

Max Alves “Xigo” x Pedro Oliveira (MMA) – 20h10

Hugo Paiva “Pequeno” x Wellington Souza (MMA) – 19h40

Martin Farley x Lucas Sampaio “Bomba” (MMA) – 19h10

*Os horários das lutas podem variar, segundo a organização do evento.