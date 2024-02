Posto de Identificação de Cachoeira retoma atendimentos

Atendendo a um pedido do deputado estadual Cláudio Tatsch junto ao Governo do Estado, foram retomados nessa segunda-feira os atendimentos no Posto de Identificação de Cachoeira do Sul, onde são emitidas carteiras de identidade.

Tão logo soube da suspensão das atividades do setor vinculado ao Instituto Geral de Perícias (IGP), o parlamentar passou a fazer contato semanal com o chefe da Casa Civil em busca de solução para a demanda.

Os serviços ficaram Interrompidos nos últimos 30 dias devido às obras no prédio onde está instalado, junto ao campus da Uergs. Por conta da cobrança do deputado pela retomada do atendimento, o posto está funcionando provisoriamente no hall de acesso à universidade, até que liberadas as suas salas, no subsolo do imóvel.

O horário de atendimento, definido pela Uergs, teve de ser reduzido, ficando, por enquanto, das 8h ao meio-dia e das 13h às 15h. O Posto de Identificação fica na Rua 7 de Setembro, 1040, no centro da cidade. Os atendimentos ocorrem mediante agendamento prévio.