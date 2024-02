Prefeita Angela autoriza a nomeação de 16 monitores para escolas municipais em resposta a protesto pacífico durante sessão da Câmara Municipal

Em um momento crucial após uma sessão da Câmara Municipal marcada por protestos pacíficos e pedidos de ajuda aos vereadores por parte dos pais e familiares, a Prefeita Angela Schuh anunciou a autorização para a nomeação de 16 monitores que irão atuar nas escolas da rede municipal de ensino. Esses profissionais foram selecionados a partir do último concurso realizado para preenchimento de vagas na Secretaria Municipal de Educação, e sua entrada substituirá servidores que se aposentaram.

Angela enfatizou a importância dessa medida, destacando que a mudança de opinião foi influenciada pelo apelo e preocupação expressados durante a sessão da câmara. Durante esse evento, pais e familiares demonstraram sua preocupação e apoio, levando diversos cartazes em um protesto pacífico e solicitando auxílio aos vereadores.

A Secretaria Municipal de Educação (SMEd) possui uma extensa lista de pedidos de monitores, especialmente para auxiliar crianças com deficiência ou transtornos, como o Transtorno do Espectro Autista (TEA), priorizando aquelas com limitações de locomoção, alimentação e higiene. Além disso, casos de menor gravidade também serão atendidos por monitores que não serão exclusivos da criança.

Com essa medida, a prefeita decidiu cancelar o projeto de voluntariado divulgado pela SMEd na semana anterior. A lista dos monitores nomeados será publicada durante esta semana no Diário Oficial Eletrônico.