Prefeita Angela e AMA buscam espaço acessível para projetos dos autistas em Cachoeira do Sul.

Nesta terça-feira (15), a prefeita Angela Schuh acompanhou a presidente da Associação Municipal dos Autistas de Cachoeira do Sul (AMA), Bruna Azevedo e a vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência (CMDPCD), Elisangela Azevedo, em um encontro na Ulbra/Cachoeira.

O grupo foi recebido pela professora Adriana Porto, diretora da universidade, onde abordaram a cessão de mais espaço para a AMA, necessário para a continuidade dos projetos conquistados junto aos governos estadual e federal. A associação precisa de um local adequado e acessível para dar seguimento às atividades de implementação dos programas relacionados ao Transtorno do Espectro Autista (TEA) como o Centro Regional de Referência (CRR), Centro de Atendimento em Saúde (CAS) e Núcleo TEA.

Adriana Porto reafirmou seu apoio e se comprometeu em encaminhar um pedido formal à reitoria da universidade.

Texto escrito por Adrine Zigulich Martins

Foto: Adrine Zigulich Martins