Prefeita recebe convite para entrega da Centelha Regional da Semana Farroupilha

A coordenadora da 5ª Região Tradicionalista (RT), Marisa Rossa, e o prefeito de Pantano Grande, Mano Paganotto, entregaram nesta segunda-feira (22) para a prefeita Angela Schuh, o convite para a Distribuição da Centelha Regional da 75ª Semana Farroupilha, que acontece 8 de setembro, em Pantano Grande.

Esta será a primeira vez que a 5ª RT vai ter a distribuição regional da centelha, que virá de Alegrete, de onde sairá em 18 de agosto e deve levar cerca de 20 dias para chegar em Pantano Grande. Lá, os 13 municípios que compõem a 5ª RT buscarão a sua centelha.

“Essa é uma nova fórmula que está sendo adotada aqui mas que já é adotada em várias regiões para facilitar que as cidades possam buscar sua centelha. Ir até a cidade onde ela foi gerada muitas vezes se torna um empecilho pela distância”, explica Marisa. Participaram ainda do encontro o presidente da ATC, Júlio Modesto, Fátima Beatriz Leivas, patroa do Grupo Feminino de Cavalgada Cabo Toco e Paulo José Machado, coordenador de Cavalgada da 5ª RT.

Texto e fotos: Patricia Miranda