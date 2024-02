Prefeito de Leodegar passa funções ao Vice-Prefeito durante período de férias

O prefeito de Novo Cabrais, Leodegar Rodrigues, passou temporariamente o cargo de chefe do Executivo Municipal para o vice-prefeito, Larri Schoenfeld. Esta medida ocorre em virtude das férias do prefeito, que compreendem o período de 1º a 15 de fevereiro.

Durante sua última semana de atividades antes do afastamento, o prefeito Leodegar Rodrigues conduziu uma agenda intensa, que incluiu reuniões no gabinete, visitas a obras na cidade e no interior, além da entrega de um veículo adaptado para a Secretaria de Saúde. Ele também participou de um evento sobre homeopatia junto à Saúde e ao Senar-RS na EEEF Pedro Lovato (Cortado), ajustando os últimos detalhes antes de seu período de ausência.

Após o retorno do prefeito, previsto para a semana seguinte, ele embarcará para Brasília (DF), onde cumprirá uma agenda entre os dias 19 e 22 de fevereiro. Durante sua ausência, o vice-prefeito, Larri Schoenfeld, reassumirá o comando da Prefeitura.

Schoenfeld afirmou que garantirá a continuidade do trabalho já realizado pelo Executivo durante seu período como prefeito interino. “Durante o período em que estarei à frente do Executivo, darei continuidade aos serviços e ao atendimento às necessidades da população cabraiense”, declarou.

Na viagem a Brasília, o prefeito Leodegar Rodrigues tem planos de se reunir com deputados e com o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta, um articulador do município junto ao Governo Federal. O objetivo principal da viagem é discutir emendas para reformas dos postos de saúde, incluindo o calçamento das vias ao redor das unidades da Sede e do Cortado. Além disso, buscará recursos para a aquisição de uma patrola nova e para a criação de um ginásio municipal próprio, capaz de comportar um público maior. É relevante ressaltar que Novo Cabrais já conta com o Ginásio Ruy Barbosa, pertencente à EEEM Ruy Barbosa.