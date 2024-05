Prefeitura cobra providências da Corsan sobre o abastecimento de Cachoeira

O Procurador-Geral, Helio Garcia Junior, conversou na manhã desta quarta-feira, com a presidente da Corsan/Aegea, Samanta Takimi, e apresentou a ela o descontentamento dos cachoeirenses com relação a prestação do servidor em Cachoeira do Sul.

Segundo Helio, ele abordou o assunto e solicitou medidas urgentes para solucionar o problema, e frisou ainda que o abastecimento por caminhão-pipa não estava resolvendo a falta de água, principalmente na zona norte do Município.

No início da tarde, o Procurador recebeu um comunicado da presidente informando que da Corsan/Aegea ainda na manhã desta quarta-feira colocou duas bombas que chegaram a 220 l/s e agora a tarde está instalando mais uma bomba para chegar aos 300 l/s e normalizar o abastecimento.