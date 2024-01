Prefeitura de Cachoeira do Sul Informa Sobre Ações de Restabelecimento Pós-Enxurradas

A Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul divulga um boletim detalhado das ações de restabelecimento realizadas em resposta aos impactos causados pelas recentes enxurradas que afetaram o município. As medidas adotadas visam restabelecer a normalidade e garantir a segurança e bem-estar da população.

Secretaria de Obras

A Secretaria de Obras intensificou os esforços para mitigar os danos causados pelas enxurradas, implementando diversas ações de recuperação e prevenção, incluindo:

Colocação de tampa pluvial na Rua Ana Negri

Colocação de três tampas pluviais na Rua Fontoura Xavier

Construção de caixa coletora na Rua Odon Cavalcante

Início das obras de recuperação da Rua Manduca Carvalho

Recuperação da calçada da Rua Orlando da Cunha Carlos

Recuperação da Rua Esperanto

Recuperação da Rua Santos Filho

Estas medidas têm como objetivo fortalecer a infraestrutura urbana e minimizar os riscos associados a eventos climáticos extremos.

Secretaria de Interior

A Secretaria de Interior também desempenhou um papel crucial na restauração das áreas afetadas, concentrando-se em melhorias específicas, tais como:

Melhorias na Vila Vargas

Aperfeiçoamento das estradas da Barragem do Capané

Melhorias na localidade de Palmas

Essas ações buscam não apenas recuperar as áreas atingidas, mas também prevenir futuros danos, fortalecendo a resiliência das comunidades do interior do município.