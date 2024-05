Secretaria da Saúde de Cachoeira esclarece sobre a pesagem do Programa Bolsa Família

A Secretaria Municipal da Saúde de Cachoeira do Sul esclarece às famílias inscritas no Programa Bolsa Família que, de acordo com o calendário de vigência de acompanhamento das condicionalidades, que iniciou em janeiro de 2024, o período para acompanhamento vai até julho. O acompanhamento, a pesagem, a vacinação e o pré-natal são rotinas nas unidades e as equipes acompanham diariamente os beneficiários e, se necessário, realizam busca ativa de acordo com o mapeamento de cada região e de famílias beneficiadas.

Texto: Eloisa Uliana