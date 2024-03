Prefeitura de Cachoeira participa do lançamento da etapa 2 do Supera Estiagem, que investirá R$ 200 mi em projetos de irrigação

A prefeita Angela Schuh e o secretário de Agricultura e Pecuária, Fernando Cantarelli, marcaram presença na manhã de quinta-feira, 29, no Palácio Piratini, durante o anúncio do investimento de mais de 200 milhões de reais pelo Governo do Estado para a subvenção de projetos de irrigação na etapa 2 do Supera Estiagem. O evento contou com a presença do Governador Eduardo Leite, do vice-governador Gabriel Souza, do presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Adolfo Brito, de secretários estaduais, prefeitos e lideranças do setor agrícola.

O secretário estadual da Agricultura, Giovani Feltes, apresentou dados da Etapa 1 do Programa, onde Cachoeira foi contemplada com 12 açudes (sendo 6 já prontos), uma cisterna (em fase de assinatura de convênio), um poço artesiano na Lomba Grande (também em fase de assinatura de convênio) e um poço com rede de distribuição no Cerro dos Peixotos.

Com o investimento da etapa 2, em quatro anos, o Governo do Estado espera aumentar a área irrigada em 100 mil hectares, um incremento de 33% das principais culturas de sequeiro, como milho e soja. A meta é mitigar os efeitos da estiagem no Rio Grande do Sul, aumentar a reservação de água e a irrigação (elevando a produtividade das culturas) e se aproximar da autossuficiência de grãos, principalmente do milho.

“Por parte do Município, vamos fazer um esforço para a adesão dos nossos agricultores aos programas de reserva de água e irrigação, pois sabemos o quanto isso faz diferença na produção agropecuária, o carro-chefe da economia de Cachoeira”, declarou a prefeita Angela Schuh.

Foto: Eloisa Uliana

Foto: Gustavo Mansur/ Palácio Piratini

Fonte: Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul