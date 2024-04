Prefeitura de Cachoeira se Reúne com Professores Classificados em Concurso para Nomeações na Educação

Na última sexta-feira (12), a prefeita Angela Schuh recebeu representantes de professoras classificadas no último concurso para discutir a nomeação de profissionais destinados à educação infantil/séries iniciais, ensino fundamental, bem como supervisores e orientadores educacionais.

A partir da próxima segunda-feira, a Secretaria Municipal de Educação (SMEd) iniciará a primeira etapa das nomeações para a substituição de parte dos regimes suplementares. Os novos profissionais preencherão as vagas reais existentes, resultantes de aposentadorias, falecimentos ou exonerações.

A prefeita Angela explicou que a administração municipal está comprometida em manter a folha de pagamento dentro do limite prudencial, razão pela qual serão nomeadas apenas as vagas reais existentes, em substituição aos regimes. Além disso, o governo está empenhado em melhorar a arrecadação do município.

O grupo também foi informado pela SMEd que o concurso foi prorrogado, nesta sexta-feira, por mais dois anos.

O vereador Alex da Farmácia e seu assessor Lucas Drews (Badá) acompanharam o grupo durante a conversa com a prefeita.

Foto: Patrícia Miranda