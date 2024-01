Prefeitura de Vale do Sol publica edital de concurso.

Foram iniciadas as inscrições para o Concurso Público da Prefeitura de Vale do Sol! Todas as informações estão disponíveis no edital, que pode ser consultado no site www.valedosol.rs.gov.br e em www.legalleconcursos.com.br. Atenção: houve retificações no Edital!

Detalhes Importantes:

As inscrições são realizadas exclusivamente online em www.legalleconcursos.com.br/editais/abertos

Período de Inscrição: de 25 de janeiro a 22 de fevereiro de 2024

Taxas de Inscrição: R$ 60,00 (Fundamental), R$ 100,00 (Médio/Técnico) e R$ 150,00 (Superior)

Limite: Uma inscrição por CPF/candidato

Data da Prova Teórico-Objetiva: 14 de abril de 2024

Cargos Disponíveis:

Agente Comunitário de Saúde (verifique as áreas e microáreas no edital)

Agente de Combate a Endemias

Auxiliar de Educação

Eletricista Automotivo

Médico Clínico Geral

Motorista

Pedreiro

Professor Área II – Artes Visuais

Professor Área II – Educação Especial

Professor Área II – Educação Física

Professor Área II – Letras Português com Espanhol

Professor Séries Iniciais

Servente

Técnico de Enfermagem

Técnico em Informática

Leia o Edital com atenção e garanta sua participação. Desejamos boa sorte a todos os candidatos!