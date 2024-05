Prefeitura decreta mais dois dias de suspensão das aulas na rede municipal e privada.

prefeita Angela Schuh publicará ainda nesta tarde o Decreto Municipal 037/2024, que suspende temporariamente as aulas na rede pública municipal e privada em Cachoeira do Sul.

Dessa forma, ficam suspensas as aulas em todas as escolas públicas municipais e particulares, tanto na zona urbana quanto na rural, nos dias 9 e 10 de maio (quinta e sexta-feira). As Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs) e Escolas de Educação Infantil (EEIs), tanto públicas quanto particulares, operarão em sistema de plantão.Os dias letivos correspondentes à suspensão das atividades serão recuperados posteriormente, conforme reorganização do calendário escolar a ser estabelecido pela comunidade escolar.

Durante a reunião no gabinete, estiveram presentes os diretores das escolas privadas, os quais debateram o assunto com a Prefeita municipal e o Procurador-Geral do município. Foi orientado que adotem medidas para possível retorno das atividades na segunda-feira (13), mantendo-se o cenário atual.

Texto escrito por Adrine Zigulich Martins