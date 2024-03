Prefeitura diminui dívida com o FAPS na tentativa de conseguir novo parcelamento

A prefeita Angela Schuh depositou 10 milhões na conta do Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores (FAPS), referentes à cota suplementar patronal dos meses de outubro e novembro do ano passado, assim como do 13º de 2023. Isso foi uma resposta à solicitação dos vereadores para votar o projeto de parcelamento do Fundo, que deve ocorrer na próxima sessão ordinária, na segunda-feira seguinte, dia 18.

Com esse pagamento, a dívida agora passa a ser de R$22 milhões. É prevista uma nova tentativa de aprovar o parcelamento do FAPS nas próximas semanas.

Foto: Francis Soares

Fonte: Assessoria de comunicação Câmara de Vereadores